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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su osam osoba zbog sumnje da su učestvovale u tuči na fudbalskoj utakmici koja je juče odigrana na stadionu „Čair“ između Radničkog i Partizana.

Kako je saopšteno iz policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni su S. V. (1990), N. K. (2003), Đ. S. (1991) i M. J. (2006) iz Beograda, M. P. (2006), M. P. (1990) i M. Z. (2003) iz Zemuna, kao i N. S. (1995) iz Aranđelovca.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, odnosno da su se međusobno potukli tokom fudbalske utakmice.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Policija je tokom iste utakmice pronašla i pirotehnička sredstva. Kod A. V. (1997) iz Vrbasa pronađena je baklja, dok su kod šesnaestogodišnjaka iz Kruševca otkrivena tri topovska udara.

Protiv njih dvojice biće podnete prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Osam osumnjičenih privedeno je Višem javnom tužilaštvu u Nišu uz krivičnu prijavu.