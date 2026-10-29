VELIKA HAPŠENJA ZBOG HAOSA NA UTAKMICI PARTIZANA: Osmorica navijača iza rešetaka
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su osam osoba zbog sumnje da su učestvovale u tuči na fudbalskoj utakmici koja je juče odigrana na stadionu „Čair“ između Radničkog i Partizana.
Kako je saopšteno iz policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni su S. V. (1990), N. K. (2003), Đ. S. (1991) i M. J. (2006) iz Beograda, M. P. (2006), M. P. (1990) i M. Z. (2003) iz Zemuna, kao i N. S. (1995) iz Aranđelovca.
Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, odnosno da su se međusobno potukli tokom fudbalske utakmice.
Policija je tokom iste utakmice pronašla i pirotehnička sredstva. Kod A. V. (1997) iz Vrbasa pronađena je baklja, dok su kod šesnaestogodišnjaka iz Kruševca otkrivena tri topovska udara.
Protiv njih dvojice biće podnete prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.
Osam osumnjičenih privedeno je Višem javnom tužilaštvu u Nišu uz krivičnu prijavu.