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Pet meseci kasnije, debitovao je u Super ligi Srbije, u utakmici protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, pokazavši da plavo-beli mogu ozbiljno da računaju na njega u budućnosti.

Po završetku utakmice, Miladinović je izneo svoje utiske:

"Čestitao bih ekipi i stručnom štabu na pobedi. Dve teške utakmice su iza nas, pobedili smo i na jednoj, i na drugoj. Primakli smo se vrhu tabele i svima bih čestitao, i predsedniku kluba i sportskom direktoru Bojanu Šaranovu. Zahvalan sam svim ljudima koji su me podržali i doveli ovde".

Otkrio je kako se pripremao da zameni kapitena Zorana Popovića i da li je postojao pritisak pred utakmicu.

"isam imao pritisak, jer smatram da nema potrebe za tim, posebno kada imate kapitena kao što je Popović. On mi je prišao i porazgovarali smo, upio sam neke savete od njega. Naravno, kada imate zadnju liniju, kao što trenutno mi imamo, nema potrebe za tremom i za bilo kakvim strahom".

1/4 Vidi galeriju Jovan Miladinović na utakmici protiv Radničkog 1923 Foto: FK Železničar Pančevo

Kada je došao u klub je istakao kao glavne karakteristike igru nogom i spremnost da izađe van kaznenog prostora.

"Sve što sam rekao pre pet meseci, to sam i dokazao danas. Mislim da je ovo za mene jedan početak, a videćemo kakav će biti kraj".

Na šta je bio najponosniji posle utakmice?

"Ne znam, ja bih ostavio to drugima da procene. Ne bih da hvalim sam sebe, imam i kritike sam za sebe, tako da bih to ostavio da procene drugi ljudi i malo stručniji ljude da mi pokažu".

Deka i reprezentacija Srbije

Pre utakmice je pričao sa dekom.

"Pre nego što sam izašao na teren, obratio sam se njemu. Jako mi je teško kada govorim o tome i mislim da mu se ispunio san, a tek će".

Upitan je da li je njegov cilj da brani za reprezentaciju.

"Mislim da jeste. Nisam bio tri godine u reprezentaciji zbog nekih razloga, ali nadam se da u ovim partijama koje sam pokazao, da će biti i toga, ako Bog da".

Trenutno razmišlja o periodu koji je sada ispred njega.

"Moje trenutne želje su da nastavim ovako da radim, da odbranim još mnogo utakmica u Železničaru i da stanem na gol reprezentacije Srbije".

Za kraj, Miladinović je istakao da debi posvećuje porodici, sestrićima, dedi, mami, tati, sestrama i braći.

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