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Nenad Lalatović veruje da bi sa FK Novi Pazar mogao da se domogne finala u najvećem srpskom fudbalskom takmičenju.

Fudbaleri Novog Pazara predvođeni trenerom Nenadom Lalatovićem pobedili su Voždovac u beogradu rezultatom 3:1 i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije.

Nenad Lalatović u manastiru Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Novi početak

Nenad Lalatović je nakon povratka u Novi Pazar u protiv Voždovca upisao drugu pobedu. Pre toga, bio je sa svojim timom bolji od Radničkog u Nišu (2:0), dok je na premijeri poražen kod kuće od IMT rezultatom 1:2.



- Lep novi početak za mene u Novom Pazaru. Žao mi je samo što prvu utakmicu protiv IMT nismo pobedili, jer smo imali 70 minuta igrača manje. Posle toga imali smo super suđenje od strane Srđana Jovanovića u Nišu. Uvek sam govorio da želim suđenje 50/50. Nadam se da je došlo to vreme i da će se suditi kako treba. Ni za jedne, ni za druge. Zašto ovo govorim, zato što je to dobro za srpski fudbal koji treba da pobeđuje, a ne da se valja u blatu - rekao je za Kurir Nenad Lalatović.

1/13 Vidi galeriju Nenad Lalatović Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Oraspoloženje

Ubedljiv trijumf nad Voždovcem u Beogradu posebno je oraspoložio trenera Novog Pazara.

- Ušli smo u osminu finala kupa Srbije. Nije lako pobediti Voždovac na gostovanju 3:1. Dali smo pet golova na poslednje dve utamice. Kada sam došao, Novi Pazar bio je najnefikasniji tim u ligi, uz Zemun i Mačvu.

Kahim Dikson na utakmici Novog Pazara i Čukaričkog Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dikson od 30.000 evra

Kurir je pitao Nenada Lalatovića za Kahima Dikson (22) mladog Jamajkanca koji je eksplodirao u dresu Novog Pazara, a kojeg je klub doveo za 30.000 evra iz engleskog Čarltona. Momka neverovatnih brzinskih i golgeterskih sposobnosti.

- Dikson je kod mene dao tri gola. Probudio sam ga. Ali, znate, ne volim previše da hvalim pojedince. Dikson je iskočio u poslednje dve utakmice, ima pored njega još kvalitetnih igrača u Novom Pazaru. Moram da naglasim, poslednje dva trijumfa koja smo upisali su timske pobede. I samo tako mora da se gleda, nikako drugačije.

Nenad Lalatović na predstavljanju u FK Novi Pazar Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Najmanji budžet u ligi

Dotakao se Nenad Lalatović i sportskog direktora Novog Pazara Fikreta Međedovića.

- Mislim da je Fire Međedović napravio odličan tim. Da se i ove sezone pokazao kao vrhunski sportski direktor. Sa najmanjim budžetom u ligi Novi Pazar ima tim koji može da igra protiv svake ekipe u Superligi. A, to mora da se ceni i poštuje - objasnio je Nenad Lalatović.

Nenad Lalatović seo je 15. oktobra po drugi put na klupu FK Novi Pazar. U prvom mandatu popularni Lalat je na klupi kluba iz Raške upisao 16 utakmica, ubeleživši pet pobeda, četiri remija i sedam poraza.