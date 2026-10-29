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Predsednik FS Beograda Nikola Lazetić dobio je zahtev da podnese ostavku na toj funkciji.

Odlazak Nikole Lazetića zatražio je Nenad Stojanović, generalni sekretar FS Obrenovca, a posle nekog vremena oglasio se i Mirko Poledica.

Nikola Lazetić obavlja funkciju predsednika FS Beograda Foto: Fss

Mirko Poledica je na svom X nalogu komentarisao saopštenje Nenada Stojanovića, koji traži ostavku Nikole Lazetića.

- Ako je bilo šta od navedenog u vezi sa poslovanjem FSB-a tačno, onda postoji i osnov za utvrđivanje krivične odgovornosti - napisao je Mirko Poledica, predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije "Nezavisnost" (SPFN).

Da podsetimo, Nenad Stojanović čije je saopštenje preneo Sportklub je napisao:

"Imajući u vidu način dolaska na funkciju, kao i ponašanje tokom trajanja mandata, kao generalni sekretar Fudbalskog saveza opštine Obrenovac i nekadašnji član IO FSB, zahtevam od predsednika Fudbalskog saveza Beograda, Nikole Lazetića, da odmah, bez bilo kakvog odlaganja, podnese ostavku na svoju funkciju.

Politički uticaj sa kojim je izabran za predsednika FS Beograda, kao i neprimereno uvođenje i mešanje politike u rad gradskog fudbalskog saveza, uz nametanje političke moći podređenim fudbalskim savezima, neminovno nalaže i čini neophodnim napuštanje funkcije predsednika, kako bi se rad i postupanje Fudbalskog saveza Beograda moglo usaglasiti sa osnovnim načelima FIFA i UEFA, kao i sa Statutima FSS i FS Beograda", napisao je, pored ostalog, Stanojević.

U nastavku stoji:

"Ignorisanje osnovnih fudbalskih načela, podređeno ponašanje prema političkim funkcionerima, političko agitovanje i obavezivanje zaposlenih na politički angažman, organizovani odlazak na političke skupove u druge gradove i obezbeđivanje sigurnih glasova za političku partiju, predstavlja ponašanje koje ne može i ne sme postojati u fudbalskom sportu i koje se mora iskoreniti.

Nikola Lazetić je pored kršenja Etičkog kodeksa FSS i narušavanja autonomije i nezavisnosti FSB od političkih uticaja, svakodnevno vršio zloupotrebiu službenog položaja i to: uslovljavajući pomoć saveza direktnim političkim zahtevima – tzv. kupovinom glasova, podelom opreme samo „podobnim klubovima“ i lokalnim opštinama umesto opštinskim savezima i klubovima, kupovinom nove škode „superb“ za sopstvene potrebe i pored nekoliko službenih vozila saveza, dodela poslova firmi rođenog brata sa prenaduvanim fakturama na izgradnji potpuno nepotrebne svečane lože u SC Ada Ciganlija, uvođenje obaveze poslovnih ručkova FSB (ali i FSS) isključivo u njegovom privatnom restoranu na beogradskom Senjaku, odlazak u „ćacilend“ i učešće u uličnim sukobima sa studentima i građanima – čime je na najbestidniji način bacio ljagu na funkciju predsednika jednog od najstarijih i najuglednijih saveza u Srbiji."

Istakao je Stanojević neprihvatljive trendove poslednjih godina.

"Ovakvo ponašanje na najgrublji način narušilo je ugled Fudbalskog saveza Beograda koji postoji više od sto godina i nikada u dugoj i bogatoj istoriji nije bio u funkciji politike. Danas to prevazilazi puko mešanje politike u fudbalski sport, već predstavlja neprimereni uticaj i korišćenje pozicija moći da bi se politički agitovalo i uticalo na izbore, ne samo u fudbalskim krugovima, što je samo po sebi alarmantno, već i na nivou završenih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji.

Nikola Lazetić iz svih navedenih razloga mora da odstupi sa funkcije predsednika FS Beograda bez postojanja bilo kakvih olakšavajućih okolnosti. Svaki trenutak koji Nikola Lazetić provede na funkciji predsednika FS Beograda predstavlja uvredu za fudbalski sport i vređa čast sportista i sportskih radnika koji su svoj život podredili sportu i sportskim ciljevima. Upravo zato, ostavka Nikole Lazetića nije samo moralni čin, jer kod takvih opskurnih ličnosti on ne postoji, već neophodnost, koja će sprečiti dalje urušavanje ugleda Fudbalskog saveza Beograda i koja će onemogućiti dalji uticaj politike u fudbalskom sportu na bilo koji način", stoji u pismu s potpisom Nenada Stanojevića.