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Toni, koji trenutno igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji, suočiće se sa suđenjem tek 2028. godine zbog navodnog fizičkog napada.

Tokom petominutnog saslušanja pred sudom u Londonu, Toni je izjasnio da nije kriv po optužbi za napad koji je rezultirao telesnim povredama. Incident se dogodio 6. decembra prošle godine.

Sudija Kristofer Hehir je odredio 12. jun 2028. godine kao okvirni datum suđenja pred istim sudom, uz izvinjenje Toniju zbog dugog čekanja.

"To je prilično daleko u budućnosti i žao mi je zbog toga. Kao što verovatno znate, krunski sudovi rade pod velikim pritiskom. Iz različitih razloga, nagomilao nam se ogroman broj nerešenih predmeta", rekao je sudija. Toni je pušten da se brani sa slobode bez dodatnih uslova.

Evropsko fudbalsko prvenstvo 2028. godine zakazano je od 9. juna do 9. jula, a održaće se u Engleskoj, Velsu, Škotskoj i Irskoj.

Toni je karijeru počeo u Nortemptonu, a igrao je za Njukasl i Piterboro pre nego što je 2020. godine potpisao za Brentford. Ekipi Al-Ahlija pridružio se 2024. godine. Odigrao je deset utakmica za reprezentaciju Engleske i postigao jedan gol.

(Beta)