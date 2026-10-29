Slušaj vest

Nakon bolnog poraza od Đenove (2:0), sastav pod vođstvom Lućana Spaletija skliznuo je na skromnu osmu poziciju Serije A, uz ogroman i zabrinjavajući zaostatak od čak 11 bodova u odnosu na vodeći tandem koji čine Lacio i Inter.

Koliko je napadački učinak torinske „Stare dame” zabrinjavajući, najbolje oslikava frapantan podatak da nijedan fudbaler u ligi trenutno nema više od dva postignuta gola na svom kontu. Alarm je upaljen na najviši nivo, pa je izvršni direktor Đovani Karnevali, prema saznanjima sa Apenina, sazvao vanredan i izuzetno neprijatan sastanak u klupskom trening centru. Okupljanju je prisustvovao i sam Spaleti, a igračima je upućena oštra kritika i jasno upozorenje pred nastavak sezone.

Karnevali je vodio glavnu reč dok je Spaleti posmatrao sa strane, a poruka uprave bila je nedvosmislena, nedopustiv i letargičan pristup terenu više se neće tolerisati pod bilo kojim uslovima. Iako su radikalne novčane sankcije i otkazi za sada izbegnuti, igračima je stavljeno do znanja da je stanje vanredno.

1/7 Vidi galeriju Juventus u sezoni 2026/27 Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Alessandro Di Marco / Zuma Press / Profimedia

Kazne u vidu rezanja plata nema, ali nema ni slobodnih trenutaka: tim je poslat u svojevrsni karantin unutar trenažnog kompleksa, gde će u potpunoj izolaciji brusiti formu i glave do nedeljnog derbija protiv Napolija. Od kapitena Bremera izričito je zatraženo da preuzme liderstvo i probudi svlačionicu pre nego što sezona u potpunosti izmakne kontroli.

Ipak, najveći pritisak i giljotina nad glavom vise upravo iznad Lućana Spaletija. Predstojeći derbi protiv njegovog bivšeg kluba, čiji šampionski grb ponosno nosi istetoviran na ruci, mogao bi ujedno da označi i kraj njegovog torinskog mandata. Ukoliko „Stara dama” ponovo podbaci i Napoli odnese ceo plen, rastanak sa trofejnim stručnjakom biće praktično neizbežan epilog.