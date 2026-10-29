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Zvanično saopštenje prenosimo u celosti:

"Kompletni Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički iz Niša, nakon jučerašnjeg poraza od Partizana, odlučio je da podnese ostavku.

Nedavno smo promenili trenera u potrazi za rešenjem, ali sada nakon nova tri uzastopna poraza, odlučili smo da mi budemo ti koji će podneti ostavke, a sve u interesu kluba.

Našem Radničkom želimo da se vrati na ono mesto koje i zaslužuje – u vrh srpske tabele i u evropska takmičenja.

Ujedno, želimo da se zahvalimo svim navijačima i ljubiteljima Radničkog iz Niša na dosadašnjoj podršci i ljubavi.

Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog.

Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog.

Uprava Radničkog iz Niša", piše u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Podsetimo, fudbaleri Radničkog iz Niša poraženi su od Partizana. Crno-beli su tako dodatno produbili krizu domaćina, koji je vezao tri uzastopna poraza.

Nezadovoljavajući rezultati očigledno su ostavili ozbiljne posledice, pošto je kompletan Upravni odbor Radničkog odlučio da podnese ostavke.