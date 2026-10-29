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EA Sports je putem svog zvaničnog kanala na kineskoj platformi Vičet najavio ažuriranje kojim će Mbape biti uklonjen iz igre EA Sports FC Online, kineske verzije fudbalskog simulatora koju objavljuje kompanija Tencent.

Sličan potez povući će i Konami, koji će ukloniti francuskog fudbalera iz kineskih verzija igara PES, PES Online i PES Mobile, povezanih sa franšizom eFootball.

Mere se neće završiti samo uklanjanjem Mbapea iz sastava ekipa. Konami će povući i kartice povezane sa francuskim napadačem, kao i prestati da koristi njegovo ime u promotivnim materijalima za ove naslove.

Obe kompanije izrazile su nezadovoljstvo komentarima koji su mogli da uvrede kineski narod.

Kontroverza je počela nakon intervjua koji je Mbape dao emisiji "The Bridge Show". Na pitanje koji mu je omiljeni mim, francuski fudbaler prisetio se slike na kojoj je njegovo lice bilo montirano preko lica osobe koju je identifikovao kao kineskog diktatora.

Mbape je priznao da je taj mim ranije delio sa prijateljima dok su zajedno igrali video-igre.

Njegove reči izazvale su negativne reakcije u Kini i ugrozile njegove poslovne veze na tom tržištu. Slučaj je imao posledice i po njegov profesionalni krug, dok su se sam fudbaler i predstavnici španske La Lige izvinili zbog nastale situacije.

1/4 Vidi galeriju Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

(Beta)