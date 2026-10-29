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Nekadašnji golgeter Vojvodine je u Milvol stigao na leto 2024. godine, u transferu teškom 3.000.000 evra, a prvu sezonu u Čempionšipu završio je sa čak 12 postignutih golova na 37 utakmica.

1/9 Vidi galeriju Mihailo Ivanović Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Screenshot

Njegove odlične igre privukle su pažnju Evertona i Vulverhemptona odmah nakon te sezone, a najkonkretnija u nameri da dovede Ivanovića bila je Parma, koja je u Južni London poslala ponudu od 8.000.000 evra.

Međutim, Milvol je to odbio i sa 21-godišnjem centarforom potpisao novi ugovor.

Ipak, onda je usledio strahovit pad u formi prošle, a onda i problemi s povredom na početku ove sezone. Na njegovu ulogu startnog napadača su tako uskočili i Lindon Dajks i Tajrik Arkont, zbog čega sada ostrvski mediji sada pišu kako je Milvol pogrešio što Ivanovića nije prodao za 8.000.000, dok je još mogao.

"Ivanović je, posebno, veliki promašaj. Pogotovo kada se uzme u obzir da je u prvih nekoliko godina davao pozitivne znakove. Predstavio se kao jedan od najperspektivnijih špiceva na kontinentu, a sada… moraće uskoro da zaigra bolje. A Milvol će teško ponovo dobiti ponudu nalik onoj Parminoj."

Podsetimo, Milvol se, nakon 12 odigranih kola ove sezone, nalazi na 13. poziciji na tabeli sa 15 osvojenih bodova. Ivanović se vratio na teren tek prošle nedelje, posle dugog odsustva zbog povrede, u porazu od Portsmuta.

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