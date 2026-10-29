Slušaj vest

Komemoracija je održana u hotelu „Tamiš“ u Pančevu, u prisustvu članova njegove najuže porodice, roditelja, supruge Martine, sinova Vuka i Andreja, brojnih sportskih prijatelja i predstavnika Zajednice Superlige Srbije, FK Železničar Pančevo i FK Partizan.

Poslednji pozdrav Darku uputili su sportski direktor Bojan Šaranov, njegov kum Goran Grkinić i predsednik FK Železničar Pančevo Zoran Naunković.

Komemoracija Darku Božoviću Foto: FK Železničar Pančevo

Posebno emotivan trenutak bio je oproštaj Darkovih sinova, Vuka i Andreja, koji su se od svog oca oprostili rečima koje slamaju srce.

Fudbalska porodica oprostila se od čoveka koji je, iznad svega, ostavio trag kao prijatelj, kolega i čovek velikog srca.

Sahrana Darka Božovića biće obavljena u petak, 30. oktobra, u 12 časova, na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 11.30 časova.

Ne propustiteFudbalPOZNATO KADA ĆE BITI SAHRANJEN DARKO BOŽOVIĆ: Komemoracija u Pančevu, sahrana u Beogradu
Darko Božović
FudbalTRAGIČNE SUDBINE PARTIZANOVIH GOLMANA U 21. VEKU: Darko Božović nastavio crni niz! U samo 4 godine trojica preminula, četvrti digai ruku na sebe, a peti...
golmani FK Partizan
FudbalPRETUŽNA OBJAVA PARTIZANA POSLE SMRTI BIVŠEG GOLMANA: Crno-beli se oprostili od Darka Božovića
Darko Božović
Fudbal"MAČAK... TVOJE MESTO ĆE OSTATI ZAUVEK SAČUVANO" Oglasio se poslednji klub bivšeg golmana Partizana nakon tragične vesti
Darko Božović
Fudbal"NAŠ DRUG, BIO JE IZVANREDAN ČOVEK..." Emocije u Humskoj na promociji Stanojevića, sportski direktor Partizana govorio o preminulom golmanu
BABA RACA261.JPG

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot