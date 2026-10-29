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Komemoracija je održana u hotelu „Tamiš“ u Pančevu, u prisustvu članova njegove najuže porodice, roditelja, supruge Martine, sinova Vuka i Andreja, brojnih sportskih prijatelja i predstavnika Zajednice Superlige Srbije, FK Železničar Pančevo i FK Partizan.

Poslednji pozdrav Darku uputili su sportski direktor Bojan Šaranov, njegov kum Goran Grkinić i predsednik FK Železničar Pančevo Zoran Naunković.

1/7 Vidi galeriju Komemoracija Darku Božoviću Foto: FK Železničar Pančevo

Posebno emotivan trenutak bio je oproštaj Darkovih sinova, Vuka i Andreja, koji su se od svog oca oprostili rečima koje slamaju srce.

Fudbalska porodica oprostila se od čoveka koji je, iznad svega, ostavio trag kao prijatelj, kolega i čovek velikog srca.

Sahrana Darka Božovića biće obavljena u petak, 30. oktobra, u 12 časova, na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 11.30 časova.