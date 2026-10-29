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Brazil će 14. novembra u Singapuru igrati protiv Japana, dok će se tri dana kasnije sastati sa domaćom selekcijom.

Na spisku se nalazi devet igrača olimpijskog uzrasta i ukupno 15 fudbalera mlađih od 23 godine, što potvrđuje da Ančeloti nastavlja sa podmlađivanjem ekipe.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Stručni štab odlučio je da poštedi igrače klubova koji se bore za trofeje u domaćim takmičenjima, pa na spisku nema fudbalera Palmeirasa, Flamenga i Atletiko Mineira.

Spisak Brazila: Golmani: Bento (Al Nasr), Lukas Peri (Torino), Pedro Morisko (Koritiba) Odbrana: Artur Dijas (Atletiko Paranense), Karlos Augusto (Inter), Daglas Santos (Zenit), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Žair Kunja (Notingem Forest), Džonatan Žesus (Kruzeiro), Vanderson (Monako), Vitor Reis (Mančester siti), Vesli (Roma) Vezni red: Andre (Korintijans), Andrej Santos (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabrijel Bontempo (Santos), Žoao Gomeš (Aston Vila), Marlon Gomeš (Šahtjor) Napad: Alisona Santana (Šahtjor), Alan (Mančester siti), Estevao (Čelsi), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Endrik i Vinisijus Žunior (Real Madrid).

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Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport