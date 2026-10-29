Slušaj vest

Neuništivi Kristijano Ronaldo nastavlja da piše nestvarne stranice fudbalske istorije i ostavlja planetu u neverici, legendarni Portugalac je u 42. godini života potpisao još jedan het-trik, predvodivši Al Nasr iz Rijada do spektakularnog trijumfa nad Al Holodom rezultatom 5:3!

Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Iako neumoljivi biološki sat sugeriše da polako odbrojava poslednje poglavlje u profesionalnim kopačkama, portugalski as prkosi svim zakonima prirode i dokazuje da i na zalasku karijere može da demonstrira klasu i rešava mečeve u visokom ritmu.

Ronaldo je eksplodirao u drugom poluvremenu i sa tri pogotka u mreži rivala praktično sam prelomio susret, donevši ekipi iz Rijada kapitalne bodove u uzbudljivom okršaju 12. kola saudijske Premijer lige.

Ne propustiteFudbalRONALDO ILI MESI?! Frans fudbal presekao, evo ko je najveći osvajač Zlatne lopte svih vremena
1650210.jpg
FudbalPOZNATOG FUDBALERA ČEKA ZATVOR ZBOG SILOVANJA: Nekada mu se klanjao Ronaldo, a onda je zastranio i počeo da snima filmove za odrasle
Fabio1.jpg
FudbalEPILOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO REPREZENTACIJU! Kristijano Ronaldo SUSPENDOVAN! Iznos kazne privukao posebnu pažnju!
Kristijano Ronaldo
FudbalKAKAV CIRKUS! Ronaldo dobio poziv za reprezentaciju!
Kristijano Ronaldo

01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10