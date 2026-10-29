Kristijano Ronaldo, u 42. godini, postigao je het-trik i predvodio Al Nasr do pobede nad Al Holodom rezultatom 5:3.
Fudbal
OVO VEĆ NIJE HUMANO! KRISTIJANO RONALDO "TERORIŠE" MREŽE I U 42. GODINI! Stigao je do novog het-trika, pogledajte surovu dominaciju Portugalca! VIDEO
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Neuništivi Kristijano Ronaldo nastavlja da piše nestvarne stranice fudbalske istorije i ostavlja planetu u neverici, legendarni Portugalac je u 42. godini života potpisao još jedan het-trik, predvodivši Al Nasr iz Rijada do spektakularnog trijumfa nad Al Holodom rezultatom 5:3!
Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia
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Iako neumoljivi biološki sat sugeriše da polako odbrojava poslednje poglavlje u profesionalnim kopačkama, portugalski as prkosi svim zakonima prirode i dokazuje da i na zalasku karijere može da demonstrira klasu i rešava mečeve u visokom ritmu.
Ronaldo je eksplodirao u drugom poluvremenu i sa tri pogotka u mreži rivala praktično sam prelomio susret, donevši ekipi iz Rijada kapitalne bodove u uzbudljivom okršaju 12. kola saudijske Premijer lige.
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