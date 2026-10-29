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Neuništivi Kristijano Ronaldo nastavlja da piše nestvarne stranice fudbalske istorije i ostavlja planetu u neverici, legendarni Portugalac je u 42. godini života potpisao još jedan het-trik, predvodivši Al Nasr iz Rijada do spektakularnog trijumfa nad Al Holodom rezultatom 5:3!

1/5 Vidi galeriju Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Iako neumoljivi biološki sat sugeriše da polako odbrojava poslednje poglavlje u profesionalnim kopačkama, portugalski as prkosi svim zakonima prirode i dokazuje da i na zalasku karijere može da demonstrira klasu i rešava mečeve u visokom ritmu.

Ronaldo je eksplodirao u drugom poluvremenu i sa tri pogotka u mreži rivala praktično sam prelomio susret, donevši ekipi iz Rijada kapitalne bodove u uzbudljivom okršaju 12. kola saudijske Premijer lige.