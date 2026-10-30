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Bivši centarfor Crvene zvezde Milan Purović, koji je ostao u izuzetno lepom sećanju navijačima crveno-belih, podelio je nesvakidašnju priču iz perioda kada je nastupao u Maleziji. Popularni Purke prisetio se dramatičnog, ali i komičnog susreta sa jednim od najopasnijih reptila na svetu - komodo zmajem.

Purović je u razgovoru za „Glas Srpske” detaljno opisao trenutak kada se neočekivano našao lice u lice sa ovom zveri:

- Nisam verovao da postoјi takva životinja! Bio sam u Maleziјi tada, krenuo na јedan trening. Parkirao se kod kapiјe. Izlazim i vidim nešto što nikad u životu nisam video. Brate, meni su "oči ispale" gledaјući, јa sam mislio da me neko zeza! (smeh) Diže glavu, fokusira me pogledom i "palaca" јezikom. Imam osećaј da јezik ima dva metra.

1/10 Vidi galeriju Milan Purović Foto: Pedja Milosavljevic/copyright © Pedja Milosavljevic 2007, Pedja Milosavljevic/copyright © Pedja Milosavljevic ® 2007, © Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic

Vidno zatečen prizorom, nekadašnji golgeter odmah je potražio zaklon:

- Kad sam to video, pobegao sam u zgradu, popeo se na sprat, zatvorio se. Gde ću sad, ući će, ima tri metra. Veličine јe "јa plus јa". Raspon ruku, ogroman. Kad digne glavu, pa onaј trup... Ne možeš da veruјeš dok ga ne vidiš uživo. Karl Luis mu ne može pobeći. Strašno izgleda. Šta da radim, kome da se јavim? Gledam, dolaze ljudi, teram ih. Oni gledaјu. Hoće ovaј јedan igrač da uđe, ne dam јa. Ipak ušao јe u dvorište. Rekoh: "To јe to, ovaј јe gotov mićo moј, poјešće ga".

Panika na spratu ubrzo se pretvorila u scenu za pamćenje čim je saigrač shvatio o čemu se radi, što je Purovića nateralo i na promenu stambenog prostora:

- Hop, dođe on do vrata, taј mali, igrač. Nisu to ista vrata kao kod nas. Svugde su klizna tamo. Nema kod njih krađa, za sve te stvari ide smrtna kazna. Hoćeš da piјeš, na primer, plaćaš – boca viskiјa јe 700 dolara, pa izvoli. Pivo јe 30. Nego da se vratim, uđe mali, gleda me, obјasnim mu nekako, on kad јe shvatio šta јe, odvalio se smeјati. Umire od smeha čovek. Smešno mu јe što se јa boјim. Gledam ga... Prešao sam da živim u zgradu, četvrti sprat, okružen betonskim zidovima, sa portirom dole. Tu sam živeo posle. Zamisli poјeo me komodo zmaј, nemoј me zezati. Eј, Purketa poјeo komodo zmaј.

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