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Navijači Crvene zvezde ni danas ne mogu da zaborave decembar 2005. godine i jednu od najtežih evropskih večeri u novijoj istoriji kluba.

Crveno-beli su bili na korak od plasmana u prolećnu fazu Kupa UEFA, imali su dva gola prednosti protiv Strazbura, ali su u samom finišu dozvolili Francuzima da se vrate i sruše im snove.

Tim koji je predvodio Valter Zenga izgledao je kao siguran putnik u narednu rundu. Dušan Basta i Ardijan Đokaj pogađali su mrežu gostiju, a na stadionu se već osećala euforija zbog velikog evropskog uspeha. Međutim, poslednjih 15 minuta pretvorilo se u pravu noćnu moru. Strazbur je postigao dva gola, stigao do 2:2 i ostavio Zvezdu bez evropskog proleća.

Gotovo dve decenije kasnije, Milan Purović, nekadašnji napadač crveno-belih, za "Glas Srpske" evocirao je uspomene na tu utakmicu i otkrio detalj koji najbolje oslikava koliko je Zenga bio poseban. Dok je u svlačionici vladala tišina posle bolnog raspleta, italijanski stručnjak povukao je potez koji niko nije očekivao.

"To je bio najteži odlazak u svlačionicu, posle utakmice, ne mogu to da opišem. Kakav je samo bio muk u svlačionici... Naravno, tada je Zenga pokazao da je italijanski šmeker. Otvorio je šampanjac i nazdravljao nam, bez obzira na sve", otkrio je Purović.

1/10 Vidi galeriju Milan Purović Foto: Pedja Milosavljevic/copyright © Pedja Milosavljevic 2007, Pedja Milosavljevic/copyright © Pedja Milosavljevic ® 2007, © Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic

Ipak, jedan detalj iz te utakmice Puroviću je posebno ostao urezan u pamćenje. Nekadašnji fudbaler Zvezde i danas ne može da veruje da je upravo Kevin Gameiro, tadašnji napadač Strazbura, uspeo da ih savlada glavom, i to pored visokih igrača u odbrani crveno-belih.

Njegova izjava najbolje pokazuje koliko je taj pogodak bio bolan i neverovatan:

"Pazi nama je 'mali' Kevin Gameiro dao gol glavom, a mi smo imali nekoliko visokih igrača. Naučna fantastika je bila da nam neko da gol glavom, pa makar bio i kao sam Žiga. Dovedi i ovog sad Nika Voltemadea iz Juventusa da nam da gol - nema šanse, a ne Gameiro. Al' desilo se da nam da gol čovek od 'metar i 40'. A pazi sad, Žiga, Milan Biševac, Dragan Mladenović, ja... Svi imamo preko 195 centimetara. I nama se tako nešto desi. Piksi Kovačević je bespotrebno faulirao Francuza, ali lako je sad pričati, da je bilo ovako ili onako. To je jedan od poraza koji je obeležio tu generaciju. I danas tvrdim da smo imali kvalitet da prođemo dalje. Da smo prošli Strazbur, mislim da bismo napravili još veće stvari", izjavio je Purović.

Taj remi ostao je jedna od najvećih neiskorišćenih prilika Zvezdine generacije. Crveno-beli su imali rezultat, kvalitet i evropski san na dohvat ruke, ali je nekoliko kobnih minuta sve preokrenulo. Umesto velikog slavlja i nastavka evropske avanture, ostali su muk u svlačionici, neverica na tribinama i uspomena na utakmicu koja se i danas prepričava.