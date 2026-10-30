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Navijači FK Crvena zvezda imali su akciju, kada su prekrečeni grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati" obnovili i vratili u pređašnje stanje.

Delije su se ovim povodom oglasile, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

"Već duže vreme vlada neka fama kako su grafiti "Kad se vojska na Kosovo vrati“ ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Deo ljudi zna da iza istih stojimo mi, a deo ljudi je naseo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite "Kad se vojska na Kosovo vrati“ radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine. Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa!", navodi se u saopštenju Delija i dodaje:

"Ovo pišemo zbog dobronamernih rodoljubivih ljudi, kako ne bi došli u situaciju da budu obmanjivani i manipulisani od strane onih koji pod plaštom nekih stranačkih previranja hoće da skrnave i nipodaštavaju čistu patriotsku priču".

Grafit koji je bio prekrečen nalazio se u Sremskoj ulici, u centru Beograda. Akcija Delija vrlo brzo je stigla do medija zahvaljujući društvenim mrežama i navijačkim tifo stranicama u Evropi.

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen Izvor: Kurir