„NEMA POLITIKE, SAMO LJUBAV PREMA KOSOVU!“ Delije otkrile ko ispisuje grafite koji su izazvali buru!
Navijači FK Crvena zvezda imali su akciju, kada su prekrečeni grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati" obnovili i vratili u pređašnje stanje.
Delije su se ovim povodom oglasile, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.
"Već duže vreme vlada neka fama kako su grafiti "Kad se vojska na Kosovo vrati“ ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Deo ljudi zna da iza istih stojimo mi, a deo ljudi je naseo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite "Kad se vojska na Kosovo vrati“ radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine. Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa!", navodi se u saopštenju Delija i dodaje:
"Ovo pišemo zbog dobronamernih rodoljubivih ljudi, kako ne bi došli u situaciju da budu obmanjivani i manipulisani od strane onih koji pod plaštom nekih stranačkih previranja hoće da skrnave i nipodaštavaju čistu patriotsku priču".
Grafit koji je bio prekrečen nalazio se u Sremskoj ulici, u centru Beograda. Akcija Delija vrlo brzo je stigla do medija zahvaljujući društvenim mrežama i navijačkim tifo stranicama u Evropi.