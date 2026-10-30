"Već duže vreme vlada neka fama kako su grafiti "Kad se vojska na Kosovo vrati“ ustvari rađeni od strane SNS-a. Prvi takav grafit je urađen na Slaviji od strane navijača Partizana. Kad su krenuli da ga uništavaju, priključili smo se borbi i uradili smo više grafita istog sadržaja. Deo ljudi zna da iza istih stojimo mi, a deo ljudi je naseo na priču kako su to SNS grafiti. Grafite "Kad se vojska na Kosovo vrati“ radili smo sami iz sopstvenih sredstava i radićemo ih i dalje. Sramotno je da i pored toliko teške situacije u kojoj se naš narod na Kosmetu nalazi, a samim tim i naša zemlja, nekome smetaju grafiti takve sadržine. Još jednom ponavljamo da nikakva politika i nikakve stranke ne stoje iza ovih grafita, već isključivo mi kao grupa!", navodi se u saopštenju Delija i dodaje: