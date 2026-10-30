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Predsednik FS Beograda Nikola Lazetić oglasio se povodom navoda kojima se dovode u pitanje zakonitost rada Saveza i njegov lični integritet.

Nikola Lazetić odbacuje iznete optužbe i najavljuje pravne korake radi zaštite svog ugleda.

Nikola Lazetić prvi čovek FS Beograda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da podsetimo, generalni sekretar FS Obrenovca Nenad Stojanović zatražio je od Lazetića da se povuče sa pozicije na koju je došao tokom leta 2025. godine, a za koju je dobio novi mandat (do 2030. godine) ovog juna. Kasnije se o svemu oglasio na društvenim mrežama i Mirko Poledica.

Odgovor Nikole Lazetića, koji je objavljen na veb stranici FS Beograda prenosimo u celosti:

"Povodom navoda pojedinaca kojima se dovode u pitanje zakonitost rada Fudbalskog saveza Beograda i moj lični integritet, odlučno demantujem iznete neistine i neosnovane optužbe. Fudbalski savez Beograda uvek je radio i nastaviće da radi u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Lične frustracije i nezadovoljstva ne mogu biti opravdanje za iznošenje neistina, klevetanje i nanošenje štete mom ličnom ugledu, kao ni ugledu Saveza i njegovih zaposlenih. Radi zaštite svog ugleda preduzeću odgovarajuće pravne korake pred nadležnim organima, dok će Savez preduzeti odgovarajuće korake radi zaštite ugleda organizacije.

Posebno ukazujem na to da su ti isti pojedinci pre samo nekoliko meseci, kao članovi Skupštine Fudbalskog saveza Beograda, ispred Fudbalskog saveza opštine Obrenovac, prisustvovali izbornoj sednici i svojim glasovima dali podršku radu Saveza za naredni četvorogodišnji mandat. Ni tada, ni na brojnim sastancima koje smo imali u prostorijama Fudbalskog saveza Beograda, nisu imali primedbe na rad Saveza, da bi danas iznenada izašli u javnost sa neistinama i neosnovanim optužbama.

Ponosan sam na Fudbalski savez Beograda i sve zaposlene u njemu. Savez je danas odgovorna i transparentna organizacija, koja svojim radom i rezultatima daje primer kako se posvećeno i savesno doprinosi razvoju fudbala.

Posebno sam ponosan što smo za samo godinu dana uspeli da kompletno renoviramo sportski centar na Adi Ciganliji. Dobili smo savremen sportski centar, uređen u skladu sa UEFA standardima, koji će moći da ugosti naše mlađe reprezentativne selekcije i bude domaćin međunarodnih takmičenja.

Takođe, u saradnji sa lokalnim samoupravama, svakom opštinskom fudbalskom savezu na teritoriji Beograda obezbedili smo potpuno nov teren sa veštačkom travom, urađen po UEFA standardima, koji će moći da koristi i za svoje potrebe. Naglašavam da nije bilo nikakve selektivne raspodele, već su svi opštinski savezi dobili nove terene.

Pomogli smo i svakom klubu sa teritorije Beograda koji nam se obratio sa zahtevom za pomoć u vidu opreme i sportskih rekvizita. Klubove nismo samoinicijativno birali, već smo odgovarali na njihove zahteve i iskazane potrebe. Zajedno sa saradnicima nastaviću da radim u interesu klubova, fudbalera i svih koji vole fudbal, ponosan na ostvarene rezultate i posvećen daljem razvoju beogradskog fudbala.

Neću se dalje oglašavati povodom novih istupa i optužbi koje očekujem, jer je, očigledno, danas postalo moderno iznositi optužbe bez činjenica. Istovremeno, ostajem potpuno otvoren za saradnju i pozivam nadležne državne organe da ispitaju svaku, pa i najmanju sumnju u zakonitost rada Saveza. Ponavljam, ponosan sam na rad i transparentnost Fudbalskog saveza Beograda.