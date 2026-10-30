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Velika prašina podigla se u Istanbulu oko Dušana Vlahovića. Njegov klub Bešiktaš oštro je reagovao i uputio žestoke kritike na račun zvaničnog televizijskog emitera turske Superlige, tvrdeći da primenjuje selektivne kriterijume prilikom prikazivanja spornih detalja sa utakmica.

Rukovodstvo crno-belih direktno optužuje nosioca TV prava za prikrivanje incidenata i fizičkog sukoba igrača Galatasaraja i Fenerbahčea. Kako ističu, prema Vlahoviću je primenjen potpuno drugačiji tretman kada mu je, nakon duela sa Fenerbahčeom, izrečena naknadna kazna.

„Na utakmici odigranoj prethodnih nedelja, jedan trenutni potez našeg igrača Dušana Vlahovića zvanični emiter prikazivao je mnogo puta, iz različitih uglova, praktično ga predstavljajući kao poseban slučaj javnosti i Pravnoj službi Fudbalskog saveza Turske, što je dovelo do suspenzije našeg fudbalera”, navodi se u zvaničnom saopštenju Bešiktaša.

Srpski napadač suspendovan je na jedan meč zbog duela sa Milanom Škrinjarom, što je izazvalo ogroman revolt u klubu, posebno u poređenju sa scenama viđenim na derbiju dva najveća rivala.

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

„Tokom masovne tuče po završetku sinoćnjeg derbija Galatasaraja i Fenerbahčea, u kojoj je učestvovalo na desetine fudbalera, uz brojne fizičke obračune i napade, ponašanje istog emitera predstavljalo je potvrdu dvostrukih standarda koji će ostati upamćeni u istoriji turskog sporta”, dodaju iz kluba.

Na meti kritika našao se i nekadašnji arbitar Bulent Jildirim, koji u televizijskoj emisiji radi kao stručni konsultant za sporne situacije. Iz Bešiktaša otvoreno traže odgovore i objavljivanje svih skrivenih snimaka, od dešavanja u tunelu do prostora iza golova, kako bi svi vinovnici bili sankcionisani.

„Kada je u pitanju Bešiktaš, postoji potreba da se svaki detalj prikaže izbliza. Zašto se onda, kada se tuku igrači drugih klubova, prelazi na široke kadrove kojima se prikrivaju incidenti?”, pitaju se crno-beli i zaključuju:

„Hoćete li prema svim učesnicima tuče postupati istom brzinom i odlučnošću kao u slučaju Dušana Vlahovića?”

Poredak na tabeli

Na tabeli turskog šampionata trenutno vodi aktuelni prvak Galatasaraj sa 22 osvojena boda. Bešiktaš zauzima četvrtu poziciju sa četiri boda zaostatka, dok je Fenerbahče peti i ima šest bodova manje od lidera.

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