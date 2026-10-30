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Policija identifikovala navijača koji je nasrnuo na fudbalera Reala Eduarda Kamavingu tokom proslave gola na stadionu Barselone.

Reč je o članu katalonskog kluba, a osim ogromne novčane kazne, mogao bi da dobije i zabranu ulaska na sportske događaje!

El klasiko koji je u nedelju odigran na stadionu Kamp Nou obeležio je i skandalozan incident u kojem je Kamavinga bio na meti domaćih navijača, a sada je stigla i reakcija policije.

Katalonska policija identifikovala je i prijavila navijača Barselone koji je tokom proslave drugog gola Reala pokušao da udari fudbalere gostujućeg tima jarbolom zastave. Jedan od igrača koji je pogođen bio je upravo francuski reprezentativac Eduardo Kamavinga.

Incident se dogodio u završnici utakmice, u kojoj je Real slavio rezultatom 2:1. Posle gola Kilijana Mbapea za vođstvo gostiju, fudbaleri madridskog kluba krenuli su ka tribini kako bi proslavili pogodak. Tada su pojedini navijači Barselone počeli da bacaju predmete i zamahuju jarbolima zastava prema igračima. Kamavinga se našao među onima koji su bili na udaru.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Identifikovan uz pomoć snimaka, preti mu ogromna kazna

Prema informacijama španskih medija, policija je navijača pronašla uz pomoć snimaka nadzornih kamera i saradnje sa službom bezbednosti Barselone. Posebno je zanimljivo da je reč o članu katalonskog kluba koji pripada jednoj od navijačkih grupa sa tribine Grada 1957.

Slučaj je prijavljen na osnovu španskog Zakona o sportu, a prekršaj je za sada okvalifikovan kao težak, pošto u incidentu nije bilo materijalne štete niti fizičkih povreda koje bi ga svrstale u najtežu kategoriju.

To znači da navijaču preti novčana kazna od 3.000 do čak 60.000 evra! Međutim, to nije sve. Predviđena je i mogućnost zabrane ulaska na sportske objekte u trajanju od šest meseci do dve godine.

Barselona je već reagovala i privremeno zabranila navijaču ulazak na stadion, a slučaj je prosleđen disciplinskoj komisiji kluba, koja treba da odluči o dodatnim merama.

Policija nastavlja istragu

Ovo, međutim, nije jedini incident koji je obeležio El Klasiko. Policija nastavlja da identifikuje i druge navijače Barselone koji su tokom utakmice bacali predmete na teren, a protiv njih bi takođe mogli da budu pokrenuti postupci.

Prema pisanju španskog lista "Kadena SER", tokom utakmice sa stadiona su udaljena i dvojica navijača Barselone zbog zabranjenih simbola, kao i jedan pristalica Real Madrida koji je pokazivao nacističke pozdrave.

La Liga je prethodno prijavila incident sa Kamavingom Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Španije, uz poruku da će nastaviti borbu protiv nasilja i netolerancije na fudbalskim stadionima.

Tako je El Klasiko, umesto da se pamti samo po velikoj pobedi Reala, dobio i ružnu epizodu koja bi jednog navijača Barselone mogla skupo da košta.