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Tehnički direktor FK Crvena zvezdaMarko Marin govorio je o finansijskom modelu kluba i transfer-politici koja je vezana za prodaju mladih i talentovanih igrača najboljim klubovima Evrope.

Rekao je Marko Marin da Crvena zvezda ima budžet, te da 60 odsto novca dolazi od prodaje fudbalera i da je to glavni razlog zašto klub svake godine prodaje talente, ali i da ima obavezu da bude najbolji u Srbiji i osvaja trofeje.

Marko Marin tehnički direktor FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Paradoksalno je što svake godine moramo da prodajemo najbolje igrače, a ujedno pravimo i bolji tim. Ne kažem ovo da se žalim, jer novac generišemo od transfera i evropskih takmičenja. Za nas je najvažnije da svake godine osvojimo prvenstvo Srbije. Jer kada osvojite titulu gotovo sigurno ste obezbedili učešće u Evropi - rekao je Marko Marin za danski portal "Off The Pitch".

Dance je interesovala prodaja Andrije Maksimovića Lajpcigu za nešto više od 14 miliona evra.

- Zadržavanje Maksimovića na još godinu dana usporilo bi razvoj Vasilija Kostova. On je od tada postao standardan prvotimac. Godine naših mladih igrača igraju veliku ulogu u tome koliko kupci žele da plate. Oni žele da dovedu momke koje mogu dalje da razvijaju i prilagode sopstvenom stilu igre. To prodaju igrača od 18, ili 19 godina čini znatno lakšom, nego zrelih fudbalera od preko 20 godina. To našu omladinsku školu stavlja u središte stvari, jer nas na godišnjem nivou košta pet miliona evra. To je veća suma novca, nego godišnji budžeti nekih klubova sa kojima igramo Srbiji.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Marin je otkrio i kako Crvena zvezda bira fudbalere iz inostranstva.

- Naša inostrana pojačanja treba da imaju između 21 i 27 godina. Reč je o pristupačnim igračima kojima naš klub može da ponudi put do recimo Bundeslige.

Cilj rukovodstva kluba je da se Crvena zvezda vrati u Ligu šampiona.

- Verujemo da je to takmičenje kojem pripadamo. Razlozi nisu samo finansijki. To je prestiž. Upravo zbog toga, tokom letnjeg perioda kada traju kvalifikacije, naš princip je da ne prodajemo najbolje igrače - objasnio je Marko Marin koji je na kraju poentirao otkrićem da je za prethodnih pet sezona Zvezda ostvarila 161,9 miliona evra prihoda od transfera.