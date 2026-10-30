Slušaj vest

Umesto čestitki i lepih reči, usledio je talas sramnih komentara!

Kejti Gudland, supruga fudbalske zvezde Harija Kejna, postala je meta internet nasilja nakon svečane ceremonije dodele Zlatne lopte u Londonu na kojoj je njen muž bio u centru pažnje.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na dodeli Zlatne lopte Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Pojedini korisnici društvenih mreža odlučili su da komentarišu njen fizički izgled, iznoseći uvredljive i krajnje neprimerene opaske. Njihovo ponašanje izazvalo je burne reakcije, a u odbranu Kejti stali su i ljudi iz sveta fudbala.

Među njima je i Debora Panzokou, supruga fudbalera Tomasa Menijea, koja nije želela da ćuti pred onim što je videla na internetu. Ona je na Instagramu objavila poruku u kojoj je bez uvijanja prozvala sve koji sebi daju za pravo da javno ponižavaju žene zbog njihovog izgleda.

"Više nemam reči za ovakve stvari. Ako je fudbaler sa ženom koju većina smatra izuzetno privlačnom, onda svi govore da je sa njim zbog novca, a ako je reč o drugačijoj osobi, onda ističu da je mogao da nađe i bolju. U oba slučaja vrlo vam je lako da kritikujete. Zar je to u redu?", poručila je Debora.

Ona je zatim podsetila da je Kejn tokom ceremonije javno zahvalio svojoj supruzi, ženi koja je uz njega još od mladosti i koja ga je podržavala kroz sve uspone i padove.

"Čovek pred celim svetom zahvaljuje svom osloncu, osobi sa kojom je još od mladosti, a vama ne pada na pamet ništa pametnije od pisanja odvratnih komentara. Zamislite kako bi izgledalo da neko dođe u vaš dom i kritikuje izgled vašeg partnera. Ovo je nedostatak osnovne kulture", napisala je supruga Tomasa Menijea.

1/7 Vidi galeriju Kejti Gudland supruga Harija Kejna Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, Toby Shepheard / AFP / Profimedia, LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kejn nikada nije krio koliko mu supruga znači

Ovo, inače, nije prvi put da se Kejti Gudland suočava sa uvredama na društvenim mrežama. Hari Kejn je i ranije morao da reaguje na komentare upućene ženi sa kojom je još od tinejdžerskih dana.

Engleski napadač jednom prilikom jasno je stavio do znanja koliko mu supruga znači, ne ostavljajući prostor za bilo kakve sumnje.

"Moja supruga je duhovita, ljubazna i predivna. Lako je pisati po društvenim mrežama, tada uvek možeš da se ponašaš kao da se ništa nije dogodilo", poručio je Kejn.

Posebno emotivan trenutak dogodio se upravo na ceremoniji Zlatne lopte, kada je fudbaler veliki deo svog govora posvetio Kejti. Zahvalio joj je što je verovala u njegove snove, bila uz njega od samog početka i pružala mu podršku u najlepšim, ali i najtežim trenucima karijere.

Ljubav koja traje još od detinjstva

Hari Kejn i Kejti Gudland imaju ljubavnu priču kakva se retko viđa u svetu vrhunskog fudbala! Upoznali su se još kao deca, pohađali su istu školu u Londonu, a njihovo poznanstvo vremenom je preraslo u ljubav. Zanimljivo je da su se prvi put poljubili kada su imali oko 14 godina, ali su pravu vezu započeli tek nekoliko godina kasnije, kao tinejdžeri.

Kejti je bila uz Kejna još dok je gradio karijeru i sanjao da jednog dana postane kapiten Engleske. Verili su se 2017. godine tokom odmora na Bahamima, a dve godine kasnije izgovorili su sudbonosno "da". Danas imaju četvoro dece - ćerke Ajvi i Vivijen i sinove Luisa i Henrija. Kejn nikada nije krio koliko mu supruga znači, a jednom prilikom je istakao da je posebno srećan što je pronašao ljubav još u mladosti, jer uz nju nikada nije morao da se pita da li je neko sa njim zbog novca i slave.