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Kilijan Mbape izazvao je pravi međunarodni skandal, a posledice njegovih izjava sada ozbiljno potresaju i Real Madrid!

Francuski napadač razbesneo je javnost u Kini, ali se na udaru našao i kraljevski klub, kojem tamošnji mediji zameraju način na koji je reagovao na čitavu kontroverzu.

Posebno im smeta što je Realu bilo potrebno gotovo 48 sati da uputi izvinjenje kineskoj javnosti. Kineski mediji takav potez ocenjuju kao primer dvostrukih standarda, podsećajući na slučaj Vinisijusa Žuniora, kada je Brazilac bio žrtva rasističkih uvreda. Tada je madridski klub, prema njihovim ocenama, reagovao mnogo brže i odlučnije, dok je u slučaju svoje najveće zvezde u početku ostao po strani.

A sve je počelo snimkom iz francuskog podkasta "The Bridge", koji se proširio društvenim mrežama. Mbape je tokom razgovora pomenuo internet-mim u kojem je njegovo lice montirano preko lika Mao Cedunga, nekadašnjeg kineskog lidera, kojeg je opisao kao kineskog diktatora.

Njegova opaska izazvala je buru reakcija u Kini, gde se šale na račun istorijskih ličnosti i političkog nasleđa smatraju izuzetno osetljivom temom. Ono što je u jednom podkastu možda delovalo kao usputni komentar, ubrzo se pretvorilo u ozbiljan problem sa međunarodnim posledicama.

Usledio žestok udarac

Posledice nisu ostale samo na društvenim mrežama. Kineska državna medijska grupa "China Media Group", koja nadzire javnu televiziju CCTV, objavila je obustavu prenosa utakmica španske La Lige na svojim platformama, kao i emitovanja reklama u kojima se pojavljuje Kilijan Mbape.

Tu, međutim, nije bio kraj. Velike kineske kompanije Dongpeng, Mengniu i Milkgrend prekinule su komercijalnu saradnju sa francuskim fudbalerom, što predstavlja dodatni udarac za njegov imidž i poslovne interese.

Sve ovo posebno brine Real Madrid, koji Kinu smatra jednim od najvažnijih međunarodnih tržišta. Popularnost kraljevskog kluba i njegovih najvećih zvezda godinama je donosila značajne komercijalne prihode, a sada postoji bojazan da bi čitava kontroverza mogla da ostavi mnogo dugoročnije posledice.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape kao zaštitno lice kineskog brenda Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, LIU JUNFENG / Newscom / Profimedia

Prema izveštajima međunarodnih medija, problem se ne završava na televizijskim prenosima i sponzorskim ugovorima. Pojedini kineski partneri i digitalne platforme već su promenili način na koji predstavljaju Mbapea, dok se u javnosti pojavljuju i pozivi na bojkot Real Madrida i španskog fudbala.

Tako je izjava francuskog napadača prerasla u ozbiljan međunarodni problem, a Real Madrid se našao u nezgodnoj situaciji: mora da brani svoju najveću zvezdu, ali i da vodi računa o tržištu koje mu donosi ogroman novac.