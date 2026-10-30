ČUVENI ENGLEZ SUSPENDOVAN! Haos u premijerligašu, oglasio se i menadžer ekipe: "Znate da..."
- Dejvid Mojes potvrdio je da je Džek Griliš izostavljen iz sastava Evertona odlukom kluba, posle meča sa Njukaslom u Liga kupu.
- Razlog je, prema navodima, to što se fudbaler nije pojavio na treningu bez prethodnog odobrenja, a Mojes nije želeo da ulazi u detalje.
Menadžer Evertona Dejvid Mojes potvrdio je nakon duela sa Njukaslom u Liga kupu da je Džek Griliš izostavljen iz sastava odlukom samog kluba.
Iako zvanično obrazloženje nije saopšteno, razlog za ovakav potez leži u činjenici da se fudbaler nije pojavio na treningu bez prethodnog odobrenja.
Nakon trijumfa svog tima rezultatom 3:1, Mojes je odbio da detaljnije komentariše situaciju:
"Znate da neću otkrivati nikakve detalje."
Griliš, koji na "Gudisonu" boravi kao pozajmljen igrač Mančester sitija, očigledno nastavlja da vodi bitku sa disciplinom.
Engleski ofanzivac nosio je dres "karamela" i tokom prethodne sezone, kada je do povrede stopala u januaru zabeležio 20 nastupa, uz dva postignuta gola i šest asistencija. Tokom leta se vratio među "građane", upisao minute u meču Komjuniti šilda, a zatim ponovo zadužio opremu Evertona, za koji je u tekućoj premijerligaškoj sezoni odigrao pet utakmica.
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