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Menadžer Evertona Dejvid Mojes potvrdio je nakon duela sa Njukaslom u Liga kupu da je Džek Griliš izostavljen iz sastava odlukom samog kluba.

Iako zvanično obrazloženje nije saopšteno, razlog za ovakav potez leži u činjenici da se fudbaler nije pojavio na treningu bez prethodnog odobrenja.

Nakon trijumfa svog tima rezultatom 3:1, Mojes je odbio da detaljnije komentariše situaciju:

"Znate da neću otkrivati nikakve detalje."

1/4 Vidi galeriju Džek Griliš Foto: News Images / Sipa USA / Profimedia, Barkley Grant Butterworth / Spor / Zuma Press / Profimedia, PETER POWELL / AFP / Profimedia

Griliš, koji na "Gudisonu" boravi kao pozajmljen igrač Mančester sitija, očigledno nastavlja da vodi bitku sa disciplinom.

Engleski ofanzivac nosio je dres "karamela" i tokom prethodne sezone, kada je do povrede stopala u januaru zabeležio 20 nastupa, uz dva postignuta gola i šest asistencija. Tokom leta se vratio među "građane", upisao minute u meču Komjuniti šilda, a zatim ponovo zadužio opremu Evertona, za koji je u tekućoj premijerligaškoj sezoni odigrao pet utakmica.

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