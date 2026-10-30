Slušaj vest

Menadžer Evertona Dejvid Mojes potvrdio je nakon duela sa Njukaslom u Liga kupu da je Džek Griliš izostavljen iz sastava odlukom samog kluba.

Iako zvanično obrazloženje nije saopšteno, razlog za ovakav potez leži u činjenici da se fudbaler nije pojavio na treningu bez prethodnog odobrenja.

Nakon trijumfa svog tima rezultatom 3:1, Mojes je odbio da detaljnije komentariše situaciju:

"Znate da neću otkrivati nikakve detalje."

Džek Griliš Foto: News Images / Sipa USA / Profimedia, Barkley Grant Butterworth / Spor / Zuma Press / Profimedia, PETER POWELL / AFP / Profimedia

Griliš, koji na "Gudisonu" boravi kao pozajmljen igrač Mančester sitija, očigledno nastavlja da vodi bitku sa disciplinom.

Engleski ofanzivac nosio je dres "karamela" i tokom prethodne sezone, kada je do povrede stopala u januaru zabeležio 20 nastupa, uz dva postignuta gola i šest asistencija. Tokom leta se vratio među "građane", upisao minute u meču Komjuniti šilda, a zatim ponovo zadužio opremu Evertona, za koji je u tekućoj premijerligaškoj sezoni odigrao pet utakmica.

Ne propustiteFudbal"OSEĆAM SE ZAISTA DOBRO..." Zvezda Premijer lige na putu ka oporavku posle teške povrede i operacije
Džek Griliš
FudbalKAKAV BLAM JEDNOG OD NAJVREDNIJIH FUDBALERA SVIH VREMENA: Mrtav pijan usred bela dana zaspao za stolom, oko njega flaše i čaše, nisu mogli da ga probude (FOTO)
profimedia0739152735.jpg
FudbalZA PROBLEMATIČNOG ENGLEZA SEZONA ZAVRŠENA: Džek Griliš operisao stopalo
grilis.jpg
FudbalTOTALNI SUNOVRAT! Džek Griliš mora na operaciju!
profimedia0739152735.jpg

 BONUS VIDEO:

00:21
Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir