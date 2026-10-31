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Džejmi Karager ponovo je podigao prašinu u engleskom fudbalu!

Nekadašnji defanzivac Liverpula žestoko se sukobio sa navijačima Aston Vile nakon što je izjavio da bi Unai Emeri trebalo da preuzme Mančester junajted, a pristalicama kluba iz Birmingema uputio je poruku koja je odjeknula na Ostrvu.

Poznati fudbalski analitičar smatra da bi španski stručnjak bio idealno rešenje za posrnulog velikana sa Old Traforda, uprkos tome što sa Aston Vilom pravi odlične rezultate. Takav stav razbesneo je navijače kluba iz Birmingema, koji ne vide razlog zbog kojeg bi Emeri napustio projekat koji je podigao na visok nivo.

Ipak, Karager ne odstupa od svog mišljenja. U podkastu "Stick to Football" pohvalio je rad španskog trenera, ali je istovremeno poručio da bi vođenje Mančester junajteda za njega predstavljalo posebnu priliku.

"Mislim da je Unai Emeri neverovatan kad se pogleda šta radi iz godine u godinu. Ali, razlog zbog kojeg ću se ponovo sukobiti sa navijačima Aston Vile jeste taj što ne mogu da verujem da trener koji je toliko uspešan u Ligi Evrope ne želi da napadne i Ligu šampiona", rekao je Karager.

1/4 Vidi galeriju Aston Vila - Viking 3:1 Liga šampiona Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potom je dodatno razbesneo pristalice Vile poređenjem dva kluba.

"Aston Vila nikada neće biti Mančester junajted. Emeri bi sigurno želeo da dobije priliku da vodi takvog velikana. U fudbalu postoji hijerarhija, sviđalo vam se to ili ne", poručio je bivši fudbaler Liverpula.

Karager se tu nije zaustavio, već je povukao paralelu sa odnosom najvećih evropskih klubova prema konkurenciji.

"Real Madrid će uzeti Mančester junajtedu najboljeg igrača. To su već uradili sa Ronaldom. Isto će Junajted učiniti klubovima koji su ispod njega, kao što je Aston Vila. Uzimaće njene igrače ili trenera", objasnio je on.

A onda je usledio šokantan završetak! Karager je imao brutalnu poruku za navijače Aston Vile, koji su ga kritikovali zbog stava o Emeriju.

"Zato, navijači Aston Vile, je*eno začepite! Vaš klub nikada neće biti na nivou Mančester junajteda!"

Njegove reči izazvale su burne reakcije među engleskim navijačima, posebno zbog činjenice da Aston Vila u poslednje vreme beleži zapažene rezultate, dok Mančester junajted prolazi kroz težak period i ne uspeva da ispuni velika očekivanja.