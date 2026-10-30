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Beogradski večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan, uvršteni su među najuspešnije svetske klubove po finansijskom profitu i proceni uspešnosti transfera, uzimajući u obzir isključivo timove čiji je bilans premašio granicu od 50 miliona evra.

U 557. izdanju izveštaja Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), objavljena je globalna rang-lista formirana prema rastu i padu vrednosti inostranih pojačanja u poslednjih pet godina. Metodologija obuhvata razliku između uloženog i zarađenog novca od obeštećenja za prodate igrače, kao i relaciju između plaćenih suma i trenutne tržišne procene onih koji su još uvek članovi kluba.

Kroz ukupno 79 realizovanih poslova, Partizan je ostvario plus od 72 miliona evra. Crvena zvezda je zabeležila rast od 70 miliona evra, ali uz gotovo dvostruko veći promet - kroz 150 transfera. U istom rangu nalazi se i zagrebački Dinamo, koji je jednak rezultat ostvario na uzorku od 72 transfera.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Ajntraht i Real predvode evropski vrh

Prvo mesto na globalnoj listi pripalo je Ajntrahtu iz Frankfurta sa ukupnim pozitivnim bilansom od 527 miliona evra. Nemački klub je 293 miliona evra prihodovao od realizovanih prodaja, dok 234 miliona evra čini rast vrednosti fudbalera koji trenutno nose njihov dres.

Na drugoj poziciji je Real Madrid sa ostvarenim plusom od 526 miliona evra. Kod „kraljevskog kluba“ 27 miliona evra dolazi od realizovanih odlazaka, dok se čak 499 miliona evra odnosi na skok vrednosti aktuelnog sastava. Polovinu tog iznosa generisala su dva igrača: Kilijan Mbape, koji je stigao kao slobodan igrač a procenjen je na preko 160 miliona evra, te Arda Guler, plaćen 30 miliona, a procenjen na 125 miliona evra.

Listu pet najuspešnijih kompletiraju:

Pari Sen Žermen (+490 miliona evra)

Benfika (+488 miliona evra)

Mančester siti (+447 miliona evra)

Najveći gubici: Saudijska Arabija i posrnuli gigant iz Mančestera

Na suprotnom kraju lestvice nalaze se klubovi iz Saudijske Arabije, koji beleže drastičan pad vrednosti igrača dovedenih od 2022. godine. Najlošiji ukupan bilans ima Al Hilal, sa minusom od 502 miliona evra.

Kada je reč o evropskim klubovima, najveći finansijski gubitak u poslovanju sa igračkim kadrom zabeležio je Mančester junajted, sa minusom od 405 miliona evra.

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