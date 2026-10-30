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Belgijsko tužilaštvo zatražilo je dvogodišnju zatvorsku kaznu, kao i novčanu kaznu od 105.000 evra za nekadašnjeg reprezentativca Belgije Rađu Naingolana, usled optužbi za pranje novca u sklopu istrage o međunarodnom švercu kokaina.

Iako sadašnji igrač Patro Ajzdena nije optužen za pripadnost kriminalnoj grupi niti za samu trgovinu narkoticima, organi gonjenja terete ga za pranje sredstava stečenih nelegalnim putem.

Optužnica precizira da je Naingolan u periodu od nekoliko meseci primio preko 100.000 evra od Nasra Edina Sekakija, brata poznatog belgijskog kriminalca Ašrafa Sekakija, nakon čega je taj iznos u ratama uplaćivao na račun njihove majke.

Čitav slučaj potiče iz istrage o međunarodnoj kriminalnoj mreži osumnjičenoj za dopremanje kokaina iz Južne Amerike preko luke u Antverpenu, koja je otvorena u martu 2023. godine. Epilog na terenu usledio je u januaru 2025. godine kroz veliku policijsku raciju, kada je privedeno više lica, uključujući i samog Naingolana.

1/7 Vidi galeriju Rađa Naingolan Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/ETTORE FERRARI, Profimedia

Tokom saslušanja, fudbaler je tvrdio da je novac pozajmio zbog finansijskih problema nastalih nakon razvoda i blokade računa u Italiji, ističući da nije znao za kriminalnu prošlost osobe od koje je pozajmio novac.

Sa druge strane, tužilaštvo tvrdi da je bio svestan prirode svojih postupaka, navodeći da je novac vraćao pod izgovorom fiktivnih građevinskih radova kao zvanične svrhe uplata.

Ovim sudskim procesom obuhvaćeno je ukupno 16 optuženih lica, a za glavne organizatore zatražene su zatvorske kazne do 14 godina i novčane sankcije do 800.000 evra.

Odbrana bivšeg reprezentativca najavila je da će zahtevati oslobađajuću presudu, a iznošenje završnih reči advokata pred sudom zakazano je za 13. novembar.

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