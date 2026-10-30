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Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 17.00 časova gostovaće Mačvi u Šapcu, u 14. kolu srpske Superlige.

Trener crveno-belih Albert Rijera izneo je svoja očekivanja pred utakmicu, ali i ciljeve koje je zacrtao pred igrače Crvene zvezde u domaćem prvenstvu.

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Albert Rijera trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ivanić se povredio

Najpre je strateg crveno-belih Albert Rijera govorio o zdravstvenom biltenu igrača pred utakmicu u Šapcu.

– Nažalost, neće svi biti spremni za utakmicu. Kao što već znamo iz prethodnih nedelja, na raspolaganju nemamo Lukasena, a sutra u sastavu neće biti ni Ivanića, koji je nakon poslednje utakmice, kada smo ga zamenili, osetio blagu nelagodnost u listu. Odlučili smo da preventivno reagujemo kako ne bismo rizikovali povredu. Nije ništa ozbiljno, ali ne želimo da se stanje pogorša, već ga želimo spremnog za sledeću utakmicu. Treći igrač je Avdić, koji kao što znamo dugo pauzira zbog povrede kolena. Ipak, trenira zaista dobro. Radi individualno, veoma je pozitivan i optimističan, što mi se mnogo dopada. Mi pokušavamo da mu pomognemo da se što pre vrati na teren. Želeo bih da ga postepeno uvodim u tim, jer sam siguran da će nam u budućnosti mnogo značiti - rekao je Rijera.

Osvrnuo se potom šef stručnog štaba na dosadašnji učinak u prvenstvu i stil igre.

– Reći ću nešto što se možda neće svima dopasti. Jedna od naših najboljih utakmica bila je upravo u Surdulici, posebno prvih 45 minuta, odnosno prvih 45 do 60 minuta, a završena je rezultatom 0:0. Objasniću vam zašto, vrlo jednostavno. Uputili smo 27 šuteva ka golu, imali smo 27 prilika, ali nismo postigli nijedan pogodak. Moram da budem zadovoljan ekipom jer smo uradili mnogo dobrih stvari, ali istina je da se fudbal na kraju svodi na postizanje golova. Neke utakmice smo dobijali sa 12 ili 13 šuteva, s obzirom na to da je naš cilj da uputimo oko 15 udaraca na gol. Uvek postavljamo taj cilj. Ljudi su možda zadovoljniji kada pobedimo, ali kao trener moram da budem zadovoljan kada stvaramo veliki broj šansi, kao što je bio slučaj u Surdulici. To je jedini remi koji smo zabeležili u prvenstvu, a i tom utakmicom sam bio zadovoljan. Zašto ovo govorim? Zato što smo u procesu izgradnje ekipe koja želi da igra dobar fudbal, a dobar fudbal za nas znači stvaranje velikog broja prilika. Na taj način imamo mnogo veće šanse da pobeđujemo. Naravno, istovremeno moramo da sprečimo protivnika da stvara prilike. Nalazimo se u tom procesu i ponekad je potrebno malo više vremena. Međutim, kao što uvek govorim, cilj je u maju. Na dobrom smo putu da osvojimo prvenstvo, želimo da ostvarimo dobar rezultat i u Ligi konferencije, ali trenutno smo u fazi u kojoj moramo da pripremimo igrače.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Postavljeni cilj je ostvariv

Istakao je Rijera jasan cilj da tim nastavi prvenstvenu trku bez poraza.

– To je cilj koji sam postavio pred igrače još tokom druge nedelje nakon mog dolaska. Ne govorim vam to zato što želim da stvorim dodatni pritisak igračima, već da im pružim motivaciju i nešto čemu mogu da teže, da završimo prvenstvo bez poraza. Pokušaćemo da ostvarimo taj cilj. Da bismo u tome uspeli, moramo ozbiljno da se pripremamo za svaku utakmicu. Bilo da je u pitanju kup, Liga konferencije, prijateljska utakmica ili prvenstveni meč, svakoj moramo da pristupimo na pravi način. Način na koji igramo može da učini da utakmica izgleda lako, ali ako se ne pripremimo kako treba, može da postane veoma teška. Zato ne smemo da imamo loše dane. Ako se dogodi da imamo utakmicu u kojoj nismo dobri u realizaciji ili ne stvaramo dovoljno prilika, onda tog dana moramo da budemo najbolji u odbrani i da ne dozvolimo protivniku da stvara šanse. Sve mora da bude u ravnoteži. Ako smo veoma dobri sa loptom i postižemo pet golova, možda možemo da dozvolimo sebi da primimo neki pogodak, kao što nam se dogodilo nedavno u kupu. Ali kada ne postižemo mnogo golova i ne stvaramo mnogo prilika, tada moramo da budemo najbolji kada nemamo loptu. Tako pokušavam da motivišem ekipu. Kvalitetni igrači ponekad mogu da imaju loš dan, ali i tada moraju mnogo da pomažu ekipi bez lopte. Isto tako, defanzivci moraju da budu prvi koji će kvalitetno proslediti loptu u drugu, a zatim i u treću zonu terena.

Analizirao je strateg crveno-belih i prethodni duel u Kupu Srbije protiv Jedinstva.

– U svakoj utakmici, kada je analiziramo, pronaći ćemo nešto što može da se popravi, posebno zato što meč traje 90 minuta. Rekao bih da smo odigrali gotovo fantastičnih 45 minuta, jer protivniku nismo dozvolili mnogo prilika. Međutim, u drugom poluvremenu, šta smo uradili pogrešno? Ne bih rekao da smo napravili neku veliku grešku, ali kada vodite sa 3:0, ponekad dođe do opuštanja. Pojavi se nedostatak komunikacije ili pogrešne reakcije, na primer, kada igrač krene na protivnika za kojeg nije zadužen. Počeli smo da pravimo neke sitne greške koje su na kraju dovele do primljenog gola. Ali fudbal je upravo to, protivnik pokušava da iznudi vaše greške. Zato će u svakoj utakmici postojati nešto što možemo da unapredimo. Ipak, moram da kažem da smo iz poslednje utakmice izdvojili tri snimka sa negativnim ponašanjem i negativnim reakcijama, dok smo imali osam pozitivnih. Dakle, ponovo je bilo više pozitivnih nego negativnih stvari. To je ono što želimo, da u svakoj utakmici imamo više pozitivnih nego negativnih elemenata.

Ivan Guteša golman FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Guteša je pozitivan

Pohvalio je trener čuvara mreže Ivana Gutešu i njegov pristup obavezama.

– Pre svega, nije stvar samo u njegovim golmanskim kvalitetima. On ih poseduje, inače ne bi bio ovde, ali mnogo je važniji njegov odnos prema radu i profesionalizam koji pokazuje. Uvek je pozitivan, uvek spreman da pomogne, uvek je deo grupe i ponaša se kao neko ko zna da je važan član ekipe. Kao što često govorim, igrač koji daje sve od sebe i na pravi način funkcioniše unutar grupe uvek može da bude opcija. Želeo sam da ga nagradim za sve što je uradio sa nama tokom ova tri meseca, koliko smo zajedno. Radi dobro i svako ko dobro radi može da dobije priliku. Ako ne radiš kako treba, onda više nisi opcija. Ali to nije zato što sam ja tako odlučio, već zato što svojim ponašanjem sam sebe isključuješ iz konkurencije. Zato sam želeo da nagradim Gutešu. Svaka čast, odradio je fantastičan posao. Nije važno samo to što je primio gol, kod kojeg nije mogao ništa da uradi jer je protivnik imao brojčanu prednost u zadnjoj liniji. Važno je i ono što prenosi na ekipu, a to mi se veoma dopada.

Dotakao se potom Rijera gostovanja Mačvi u Šapcu.

– Kada bih govorio o ključnim taktičkim detaljima, oni bi mogli da obrate pažnju na to i na taj način bih im dao određenu prednost. Zato ne bih govorio toliko o taktici, iako smo, naravno, analizirali protivnika i znamo šta treba da radimo sa loptom i bez nje. Više bih govorio o atmosferi i uslovima na terenu, koji verovatno neće biti idealni. Najvažnije je da na to zaboravimo. Upravo tako sam jutros pripremao igrače. Nije važno kakav je teren, ko je sudija, kakva će biti atmosfera i šta nas očekuje sa druge strane. Moramo da igramo našu igru. To znači da svako mora da zna svoje odgovornosti, šta treba da radi sa loptom, a šta bez nje, kako da se ponaša u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo da pokušamo da nametnemo naš stil i naše principe igre, da budemo dominantni i da kontrolišemo utakmicu. Ako je moguće, kao i prethodnog puta, želimo da postignemo gol što ranije.

Rade Krunić i Marko Arnautović na aerodromu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rado pričam sa Arnautovićem

Govorio je šef stručnog štaba o izboru napadača i rotacijama u ekipi.

– Ponekad je razlog taj što neki igrači moraju da se odmore, a ponekad zato što drugi zaslužuju da igraju. Kada me pitaju zašto Bamba nije igrao ili zašto nije igrao Katai, uvek odgovaram isto, ovaj nije igrao zato što je drugi možda zaslužio priliku. To ne znači da je onaj koji nije igrao uradio nešto loše, već da je drugi dobro radio. Volim takvu konkurenciju. Mnogo puta sam rekao da želim da kao trener imam taj problem, da mi bude teško da odlučim koga da stavim u tim. Ako su obojica podjednako posvećena, ako imaju isti odnos prema radu, onda odluka zavisi od toga šta nam je potrebno za konkretnu utakmicu. Na primer, kada govorimo o napadačima, Bamba ima jedne karakteristike, a Katai druge. Moramo da procenimo kakav tip napadača nam je potreban za određenu utakmicu. Kada pravim izmene, ponekad je to zato što želim nekoga da odmorim, ali najčešće zato što je svaka utakmica drugačija i zahteva drugačije karakteristike igrača. Tako razmišljam kada sastavljam tim. Ne biram uvek najbolje igrače u ekipi, već one koji su najbolji izbor za narednu utakmicu.

Raduje stratega crveno-belih dobar učinak Marka Arnautovića na prethodnom susretu.

– Naravno da me je obradovalo. Uvek sam srećan kada igrači postižu golove, a posebno imam razumevanja za one koji dobijaju manje minuta. Reći ću vam i zašto. Imam iskustvo kao igrač. Kada ste u startnoj postavi, ne morate čak ni da čujete dobro jutro od trenera, srećni ste jer igrate. Zato više pažnje posvećujem igračima koji imaju manju minutažu. Bio sam tokom igračke karijere u takvoj situaciji i znam koliko znači kada trener obrati pažnju i na tu grupu igrača. Često govorim da prvih jedanaest igrača trenutno igra, ali tokom osam, devet ili deset meseci takmičenja biće nam potrebni svi. Zato je važno da svi budu aktivni, zadovoljni i povezani sa ekipom. Zbog toga volim da provodim vreme sa igračima koji imaju manju minutažu. Arnautović je jedan od njih. Kada im se ukaže prilika da dobiju minute i oni to iskoriste na pravi način, veoma sam zadovoljan. To znači da su i dalje povezani sa ekipom i da su spremni da pomognu. To se odnosi na sve igrače.

Stefan Gudelj na utakmici protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Savet Gudelju

Osvrnuo se Rijera na veliku borbenost Stefana Gudelja.

– Naravno, voleli bismo da ima manje žutih kartona, ali to je deo načina na koji igra. Ipak, iskustvo će mu pomoći da prepozna situacije u kojima treba da napravi prekršaj, a u kojima to nije potrebno. Naravno da mu dajem povratne informacije, ali na kraju mislim da je ovo pitanje iskustva, kada treba napraviti prekršaj, a kada ga izbeći. Postoje prekršaji koje moraš da napraviš jer su važni za ekipu. Međutim, postoje i oni koje možeš da izbegneš. Od njegovih osam žutih kartona, rekao bih da je tri ili četiri mogao da izbegne da je bio malo smireniji. Postoje zone na terenu u kojima je prekršaj neophodan, ali i one u kojima nije bilo potrebe za takvom reakcijom. Ipak, mislim da će mu iskustvo pomoći u tome. Nikada ne bih rekao igraču da prestane da igra agresivno, jer je Gudelj upravo zbog tog intenziteta i takav igrač kakav jeste. Ne želim da mu oduzmem tu karakteristiku. Ta agresivnost nam donosi mnogo pozitivnih stvari. Zato želim da nastavi da igra na isti način, ali da bude pažljiviji i da proceni u kojim delovima terena nije potrebno praviti prekršaj.

Za kraj, naglasio je Rijera da je ekipa potpuno fokusirana na duel u Šapcu. Da Eskalades iz Andore sa kojim Zvezda igra u četvrtak u Ligi konferencije nije na dnevnom redu stručnog štaba.

– Ne. To je posao analitičara. On analizira i priprema nam informacije o ekipi iz Andore. Mi smo trenutno potpuno fokusirani na sutrašnju utakmicu. Pred nama je lep cilj, da ne izgubimo nijednu utakmicu i da pobedimo u što većem broju mečeva. Sada smo fokusirani samo na to. Posle utakmice, kada već budem u autobusu i nadam se, zadovoljan rezultatom, počeću da analiziram Andoru i da razmišljam o narednom meču. Ali najvažnija stvar u fudbalu uvek je sledeća utakmica. Ne možemo da kontrolišemo ono što će se dogoditi za tri ili četiri dana. Možemo da kontrolišemo ono što radimo danas. U fudbalu živite u sadašnjem trenutku. Ne možete da živite od prošlosti, niti od budućnosti. Važno je ono što radimo sada i fokus na ono što dolazi - zaključio je Rijera.