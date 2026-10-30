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Nakon polemika koje su usledile, oglasio se i Sinišin brat Dražen Mihajlović, čija je poruka na društvenim mrežama privukla veliku pažnju.

Dražen nije krio svoj stav, a u objavi na Instagramu uputio je reči podrške Srpskom narodnom vijeću i predsedniku Samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu, ali je istovremeno ukazao i na još jedan detalj koji je, prema njegovom mišljenju, posebno važan.

"Bravo za Srpsko narodno vijeće i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke, gospodina Milorada Pupovca što na ovakav način čuvaju identitet srpskog naroda u Hrvatskoj. I samo još jednu stvar da napomenem, u istoj knjizi nije bilo mesta ni za upokojenog patrijarha srpskog Pavla (Gojka Stojčevića)", napisao je Dražen Mihajlović.

Njegova poruka ponovo je otvorila pitanje kriterijuma po kojima su birane ličnosti koje su se našle u ovoj publikaciji, ali i onih koje su izostavljene.

Izostanak Siniše Mihajlovića posebno je privukao pažnju javnosti imajući u vidu njegovu sportsku karijeru, poreklo i značaj koji je imao za brojne ljude širom regiona. Dodatnu težinu celoj polemici daje i Draženovo podsećanje na patrijarha Pavla, jednu od najprepoznatljivijih ličnosti Srpske pravoslavne crkve.

Da li je reč o propustu, drugačijem shvatanju kriterijuma ili odluci koja je izazvala opravdana pitanja – ostaje tema za raspravu. Jedno je sigurno: objava Sinišinog brata dodatno je rasplamsala polemiku oko knjige koja je već izazvala veliku pažnju javnosti.

1/8 Vidi galeriju Siniša Mihajlović Foto: Printskrin/Instagram, Starsport, Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic