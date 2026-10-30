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Disciplinska kazna i suspenzija koja je vukla korene još sa samog kraja prošle sezone konačno je istekla, a sudbina je htela da im u ovom premijernom meču pred publikom rival bude ekipa Novog Pazara, predvođena temperamentnim strategom Nenadom Lalatovićem.

Kao što se i moglo očekivati, šef stručnog štaba gostiju priredio je pravu buru pred predstavnicima medija. Lalatović je na izuzetno vatrenoj konferenciji za štampu bez ustezanja govorio o predstojećem susretu, a posebno se osvrnuo na domaće navijače i atmosferu koja ga čeka u Kragujevcu, poslavši jasnu poruku povodom „vrelog” dočeka koji mu se sprema:

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

- Koliko čujem spremaju se uvrede sa zapadne tribine, a moja poruka je – nikad ne zaboravite šta je Nenad Lalatović uradio za vas kao trener i kao igrač! Proveo sam u Kragujevcu jako lepo vreme. Sa svojih 18 godina stigao sam u Kragujevac kao dete koje se razvijao. Taj grad do tog trenutka nije imao 25 godina superligaša. Ušli su sa mnom kao igračem, a na zapadnoj tribini zvali su me Faketi, po levom beku Intera, jer sam bio onako mršav i visok.

Nastavio je Lalatović da priča o navijačima:

- Zašto ovo pričam? Nijedan navijač Radničkog kad budem izašao na teren ne sme da zaboravi šta je Nenad Lalatović kao dete od 18 godina napravio za Radnički Kragujevac i uveo ga posle 25 godina u prvu ligu. Imam informaciju da ću biti vređan sa zapadne tribine, što je sasvim normalno, oni podržavaju svoj klub i svog trenera, ja više nisam tamo, ali ne smeju da zaborave šta je ovaj čovek uradio za Radnički.