Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta
Fudbal
SPEKTAKL U ŠAPCU: Kad i gde možete da gledate utakmicu Mačva - Crvena zvezda
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Fudbaleri Mačve i Crvene zvezde otvoriće 14. kolo Super lige Srbije.
Utakmica se igra od 17 časova na gradskom stadionu.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Crvena zvezda u drugu polovinu ligaškog dela ulazi sa prvog mesta i 37 osvojenih bodova.
Mačva je osvojila tek 10 bodova i trenutno je na 12. mestu.
Prvi međusobni duel ove sezone odigran je 17. jula 2026. u Beogradu, kada je Crvena zvezda pobedila Mačvu sa 5:0.
Direktan prenos meča koji počinje u 17.00 možete gledati na kanalu Arena 2 Premijum.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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