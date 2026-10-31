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Fudbaleri Mačve i Crvene zvezde otvoriće 14. kolo Super lige Srbije.

Utakmica se igra od 17 časova na gradskom stadionu.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda u drugu polovinu ligaškog dela ulazi sa prvog mesta i 37 osvojenih bodova.

Mačva je osvojila tek 10 bodova i trenutno je na 12. mestu.

Prvi međusobni duel ove sezone odigran je 17. jula 2026. u Beogradu, kada je Crvena zvezda pobedila Mačvu sa 5:0.

Direktan prenos meča koji počinje u 17.00 možete gledati na kanalu Arena 2 Premijum.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen Izvor: Kurir