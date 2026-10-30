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Radža Najngolan, nekadašnji fudbaler Intera i Rome, mogao bi da završi u zatvoru.

Najngolan se nalazi pod sumnjom da je član kriminalne grupa koja je krijumčarila kokain iz Južne Amerike u Evropu, takođe i da se bavio pranjem novca.

Radža Najngolan Foto: Printskrin/Instagram

 Njega je briselska policija uhapsila početkom 2025. godine zbog pomenutih navoda, ali je fudbaler pušten da se brani sa slobode.

Skoro dve godine kasnije, javni tužilac u Briselu traži dvogodišnju zatvorsku kaznu za Najngolana.

Na teret mu se stavlja da je pomogao u pranju 105.500 evra za kriminalnu organizaciju koja se bavila uvozom kokaina. Protiv vođa te organizacije tužilaštvo je zatražilo zatvorske kazne od 12 i 14 godina, kao i novčanu kaznu od 800.000 evra.

Podsetimo, istraga o kriminalnoj organizaciji započela je početkom 2023. godine. Istražitelji su prisluškivali različite osumnjičene i dobili mnogo informacija probijanjem aplikacije Sky. Međutim, i nakon toga osumnjičeni su nastavili svoje kriminalne aktivnosti komunicirajući putem aplikacije Signal.

Bivši fudbaler Rome i Intera nije imao važnu ulogu u ovoj organizaciji, ali je, prema navodima tužilaštva, primio 105.500 evra u gotovini od Nasr Edina Sekakija (člana grupe) nakon čega je taj novac položio na račun Sekakijeve majke.

Očekuje se da sud u Belgiji u narednih nekoliko meseci donese presudu, a Najngolan bi mogao da završi iza rešetaka na dve godine.

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