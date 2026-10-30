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Pomoćni trener Aron Danks rekao je da je stručnom štabu izričito naloženo da sa Kompanijem ne razgovara o fudbalu, iako je belgijski stručnjak u međuvremenu otpušten iz bolnice i oporavlja se kod kuće.

"Ne razgovaramo sa njim o fudbalu. Dobili smo jasna uputstva. Potrebno je da se oporavi i provede vreme sa porodicom. Ne želimo da ga uključujemo u posao kako bi mogao potpuno da se posveti obavezama kada se vrati", izjavio je Danks.

Danks je predvodio Bajern do ubedljive pobede od 6:1 nad Magdeburgom u Kupu Nemačke u sredu. Subotnji duel sa Dortmundom mogao bi da označi povratak Harija Kejna na teren, nakon što je u ponedeljak osvojio Zlatnu loptu.

Pomoćni trener Bajerna istakao je da se način pripreme za predstojeći derbi nije značajnije promenio, dodajući da članovi stručnog štaba nisu "male verzije Vinija", već da svako od njih poseduje različite kvalitete koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju zajednički rad tokom Kompanijevog odsustva.

Član uprave Bajerna zadužen za sport Maks Eberl izjavio je u sredu za nemačku televiziju ARD da je Kompani lečen zbog iritacije moždanih ovojnica, odnosno upale tkiva koje obavija mozak ili kičmenu moždinu.

Pre kolapsa, belgijski stručnjak imao je problema i sa virusnom infekcijom, kao i sa povredom kuka.

(Beta)