UKRAJINKA POZIRALA U ATRAKTIVNOM DONJEM VEŠU! Ponovo je zapalila društvene mreže, svima je jasno zašto dobija NEPRISTOJNE PORUKE od fudbalera
Ukrajinska influenserka Alena Omovič ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila nove fotografije u izazovnom donjem vešu.
Atraktivna Ukrajinka, koja na Instagramu ima oko 2,5 miliona pratilaca, podelila je kadrove sa provokativnog fotografisanja, a njene objave brzo su počele da prikupljaju brojne lajkove.
Omovič je i ranije bila u centru pažnje zbog svog izgleda i sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama. Posebnu pažnju izazvala je kada je govorila o neprimerenim porukama koje je, kako je navela, dobijala od fudbalera.
Ovoga puta ponovo je uspela da pokrene lavinu reakcija, a njeni pratioci nisu ostali ravnodušni na najnovije fotografije.
Ukrajinska influenserka redovno deli trenutke iz privatnog života i modne kombinacije, zbog čega je izgradila veliku bazu pratilaca na internetu.
Kurir sport / Espreso