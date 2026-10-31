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Ukrajinska influenserka Alena Omovič ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila nove fotografije u izazovnom donjem vešu.

Atraktivna Ukrajinka, koja na Instagramu ima oko 2,5 miliona pratilaca, podelila je kadrove sa provokativnog fotografisanja, a njene objave brzo su počele da prikupljaju brojne lajkove.

Alena Omovič Foto: Instagram

Omovič je i ranije bila u centru pažnje zbog svog izgleda i sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama. Posebnu pažnju izazvala je kada je govorila o neprimerenim porukama koje je, kako je navela, dobijala od fudbalera.

Ovoga puta ponovo je uspela da pokrene lavinu reakcija, a njeni pratioci nisu ostali ravnodušni na najnovije fotografije.

Ukrajinska influenserka redovno deli trenutke iz privatnog života i modne kombinacije, zbog čega je izgradila veliku bazu pratilaca na internetu.

Kurir sport / Espreso

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