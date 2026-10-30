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Američki reprezentativac obavezao se na vernost "rosonerima" do 30. juna 2031. godine, čime je potvrđeno da predstavlja važan deo dugoročnih planova kluba.

Pulišić je u Milan stigao u julu 2023. godine i od tada je odigrao 141 utakmicu, postigao 44 gola i izrastao u jednog od ključnih igrača ekipe.

U klubu su posebno istakli njegove tehničke kvalitete, karakter, konstantnost i posvećenost radu.

"Produženje saradnje predstavlja zajedničku želju da se nastavi napredak ostvaren prethodnih godina, uz ambiciju da Milan ostvari nove uspehe i ispiše nove stranice klupske istorije", naveo je klub na zvaničnom sajtu.

(Beta)

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