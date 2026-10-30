U susretu odigranom 28. oktobra, u kojem je Čukarički slavio protiv Loznice rezultatom 2:1, priliku da osete seniorski fudbal dobili su Marić, koji igra na poziciji štopera, i ofanzivni vezista Matijašević.

Marić je debitovao sa 16 godina, dva meseca i osam dana, čime je zauzeo drugo mesto na listi najmlađih debitanta u istoriji Čukaričkog. Matijašević je prvi nastup za seniorski tim upisao sa 16 godina, 11 meseci i deset dana i nalazi se na sedmoj poziciji.

Rekorder je Danilo Fekete, koji je debitovao 23. avgusta 2026. godine, u pobedi protiv Napretka od 4:0, sa svega 16 godina i 13 dana. Marić je sada postao njegov najbliži pratilac na istorijskoj listi.

Na trećem mestu nalazi se Zehrudin Mehmedović, koji je prvi nastup za Čukarički zabeležio 28. maja 2014. godine, sa 16 godina, dva meseca i 13 dana, u pobedi protiv Partizana od 2:0.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Slede Milutin Vidosavljević, koji je debitovao 24. septembra 2017. godine sa 16 godina, sedam meseci i tri dana, i Mihajlo Cvetković, koji je 4. septembra 2023. prvi put zaigrao za seniore sa 16 godina, sedam meseci i 25 dana.

Između Cvetkovića i Luke Matijaševića na listi se nalazi Filip Matijašević, koji je debitovao 1. februara 2025. godine, sa 16 godina, deset meseci i 28 dana.

Među desetoricom najmlađih debitanta u istoriji Čukaričkog nalaze se još Andreja Petrović, Vojin Serafimović i Nebojša Grujić.

Posebno je zanimljivo da su čak trojica fudbalera sa ove liste prvi nastup za seniorski tim upisala tokom 2026. godine, Fekete, Marić i Luka Matijašević, što potvrđuje kontinuitet pružanja šanse talentovanim igračima iz mlađih kategorija.

Utakmica protiv Loznice tako je, osim plasmana Čukaričkog u narednu rundu Kupa Srbije, ostala upamćena i po dvojici novih debitanta, koji su napravili prvi korak u seniorskom fudbalu.