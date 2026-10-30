Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su u gostima Avr rezultatom 5:1 u francuskom prvenstvu.
Fudbal
PETARDA PARIŽANA: Hakimi het-trikom uništio Avr, PSŽ nastavio da melje sve pred sobom
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Het-trik za PSŽ postigao je Ašraf Hakimi golovima u 28, 55. i 69. minutu, a u strelce su se upisali još i Mika Gods u 26. i Seni Majulu u 62. minutu.
Jedini pogodak za Avr postigao je Džoš Maja u 18. minutu.
PSŽ je vodeći na tabeli francuskog prvenstva sa 20 bodova, dok je Avr na poslednjem, 18. mestu sa dva boda.
U sledećem kolu, PSŽ će dočekati Trou, a Avr će na svom terenu igrati protiv Lorijena.
(Tanjug)
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