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Neke fotografije ostanu upamćene godinama, a pojedini ljudi zahvaljujući njima steknu svetsku slavu. Upravo to dogodilo se jednoj Paragvajki koja je postala prepoznatljivo lice među fudbalskim navijačima.

Larisa Rikelme 2026. Foto: Printskrin/Instagram

 Reč je o Larisi Rikelme, koja je pažnju celog sveta privukla tokom Svetskog prvenstva 2010. godine. Jedna fotografija s Mundijala bila je dovoljna da preko noći postane prava senzacija.

Larisa je tada postala jedna od najpoznatijih navijačica na svetu, a njeno ime i danas izaziva veliko interesovanje.

Iako je od takmičenja koje ju je proslavilo prošlo dosta vremena, Paragvajka nije nestala iz javnosti. Naprotiv, i dalje redovno privlači pažnju svojim objavama na društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati više od dva miliona ljudi, a njene fotografije i snimci često izazivaju brojne reakcije.

Sada je ponovo uspela da "zapali" internet, i to objavama koje je podelila na Instagram storiju.

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Foto: Instagram

Larisa je odlučila da pokaže svoje atraktivno izdanje, a fotografije na kojima je skinula odeću brzo su privukle pažnju pratilaca.

Poseban detalj bile su tetovaže na "zanimljivim" delovima tela, koje je ovom prilikom odlučila da pokaže.

Njene nove objave izazvale su veliko interesovanje, a jasno je da Paragvajka i dalje zna kako privući pažnju javnosti.

Larisa je godinama gradila popularnost na društvenim mrežama, gde često deli trenutke iz privatnog života, ali i fotografije kojima ističe svoj izgled.

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