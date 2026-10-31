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Hari Kejn je osvojio Zlatnu loptu, ali tek sada, nakon objavljivanja kompletnih rezultata glasanja, postalo je jasno koliko je njegova pobeda bila tesna!

Napadač Bajerna sakupio je 1.055 bodova, svega 28 više od Kilijana Mbapea, koji je završio na drugom mestu sa 1.027. Francuski "Frans fudbal", organizator prestižne nagrade, objavio je detalje glasanja i otkrio niz zanimljivosti koje su dodatno podgrejale raspravu o izboru najboljeg fudbalera sveta.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na dodeli Zlatne lopte Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Kejn je dobio 40 glasova za prvo mesto, dok je Mbape bio prvi izbor 23 novinara. Englez je bio među deset najboljih kod čak 98 od ukupno 100 članova žirija, a francuski as našao se na 97 lista. Razlika od samo 28 bodova četvrta je najmanja u istoriji dodela Zlatne lopte, a prethodno je 2024. godine Rodri pobedio Vinisijusa Žuniora sa 41 bodom prednosti. Još neizvesnije bilo je 2019, kada je Lionel Mesi nadmašio Virdžila van Dajka za samo sedam bodova!

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Posebnu pažnju privukli su pojedinačni glasovi novinara, a među najzanimljivijima je izbor hrvatskog predstavnika Zdravka Reića. On je na prvo mesto stavio Rodrija, ispred Erlinga Halanda i Lionela Mesija, dok je Kejna rangirao tek na šestu poziciju. Lamin Jamal uopšte nije uvrstio među deset najboljih!

Reić je naknadno priznao grešku u vezi sa plasmanom engleskog napadača, ali je ostao pri odluci da ne nagradi više mladog španskog fudbalera, smatrajući da nije impresionirao na Svetskom prvenstvu.

Još neobičniji bio je izbor ukrajinskog novinara. On je za najboljeg fudbalera sveta proglasio Fabijana Ruiza, ispred Paua Kubarsija i Hviče Kvarachelije. Mbapea uopšte nije uvrstio na svoju listu, dok je Kejna stavio tek na deveto mesto, a Jamala na sedmo!

Bilo je i drugih iznenađenja. Grčki novinar proglasio je Kvaracheliju za najboljeg, ispred Rodrija i Vilijana Pača, dok je Majkl Olise dobio glas za prvo mesto od predstavnika Kurasaa. Kejn, s druge strane, nije bio među deset najboljih u izborima novinara iz Obale Slonovače i Meksika.

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Konačan plasman pokazao je koliko su se glasovi rasporedili među najvećim zvezdama svetskog fudbala. Treće mesto zauzeo je Lamin Jamal sa 881 bodom, dok je Rodri završio četvrti sa 726. Lionel Mesi bio je peti sa 612, a slede Hviča Kvarachelija sa 541, Usman Dembele sa 418, Erling Holand sa 378, Majkl Olise sa 296 i Fabijan Ruiz sa 201 bodom.

Kejn je tako postao prvi Englez koji je osvojio Zlatnu loptu još od Majkla Ovena 2001. godine, a Bajernu je doneo ovo priznanje prvi put posle 45 godina, kada je slavio Karl-Hajnc Rumenige.

Za Mbapea je ovo još jedan bolan poraz u borbi za najprestižnije individualno priznanje. Francuski napadač i dalje čeka svoju prvu Zlatnu loptu, iako iza sebe ima izuzetne rezultate i status najboljeg strelca Svetskog prvenstva, na kojem je postigao deset golova. Ujedno je postao i rekorder Mundijala po ukupnom broju pogodaka, sa 22.

Kilijan Mbape Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, ovog puta presudilo je samo 28 bodova. Toliko je delilo Kejna od toga da ostane bez nagrade koja će mu zauvek obeležiti karijeru.