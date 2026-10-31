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Predrag Rajković više neće braniti za reprezentaciju Srbije! Iako zvanične potvrde još nema, prema informacijama Sport Kluba, golman Al Itihada doneo je odluku da završi reprezentativnu karijeru posle 44 nastupa u dresu nacionalnog tima.

Ovakav rasplet nije potpuno iznenađenje, s obzirom na to da se već duže vreme spekuliše o nezadovoljstvu iskusnog čuvara mreže statusom u reprezentaciji. Čini se da je promena selektora i nova raspodela uloga među golmanima dodatno uticala na njegovu odluku.

1/11 Vidi galeriju Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Rajkovića nije bilo na spisku za septembarske i oktobarske utakmice protiv Grčke, Holandije i Nemačke. Selektor Veljko Paunović odlučio je da poverenje ukaže Vanji Milinkoviću Saviću, kojeg je promovisao u prvu opciju, dok je Đorđe Petrović takođe dobio prednost u novoj golmanskoj hijerarhiji.

Takav razvoj događaja navodno nije prijao Rajkoviću, koji je godinama bio jedan od važnih oslonaca nacionalnog tima. Posebno se pamti njegov doprinos osvajanju Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina na Novom Zelandu 2015. godine, kada je Srbija ispisala jednu od najlepših stranica svoje fudbalske istorije.

Zanimljivo je da je Rajković bio golman od poverenja Veljka Paunovića i na početku njegovog mandata. Branio je na selektorovom debiju protiv Engleske na Vembliju, kao i u duelu sa Letonijom.

Ipak, njegov status počeo je da se menja tokom martovskih provera, kada je protiv Španije dobio svega 45 minuta. Kao i veći deo standardnih reprezentativaca, preskočio je i junsku turneju, a potom se nije našao u planovima za naredne utakmice.