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Jesper Fredberg, sportski direktor Sampdorije doživeo je veliku neprijatnost.

Ispred njegovog porodičnog doma osvanula je ogromna gomila stajskog đubriva, a besni navijači sve su začinili transparentom sa brutalnom uvredom. Fotografije su se munjevito proširile društvenim mrežama, a klub je hitno reagovao i osudio sramotan potez svojih pristalica!

Nezadovoljstvo navijača Sampdorije očigledno je dostiglo tačku ključanja. Ovoga puta bes su odlučili da iskažu na krajnje bizaran način - istovarili su gomilu stajskog đubriva ispred kuće danskog funkcionera, a zatim postavili transparent sa porukom koja ne ostavlja mnogo prostora za tumačenje:

"Fredberg, prijatno, govnaru!"

Neprijatan prizor brzo je obišao Italiju, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. Ipak, u klubu nisu imali dilemu kako da reaguju. Sampdorija je odmah izdala saopštenje i najoštrije osudila postupak navijača, posebno ističući da je ovoga puta ozbiljno narušena privatnost sportskog direktora i njegove porodice.

"Fudbalski klub Sampdorija odlučno i nedvosmisleno osuđuje postupke pojedinaca koji predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo narušavanje privatnosti našeg sportskog direktora Jespera Fredberga i članova njegove porodice. Klub neće tolerisati lične i direktne napade na bilo kog svog člana ili zaposlenog, uključujući i najviše rukovodstvo. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i za svaku osudu", poručili su iz Sampdorije.

U saopštenju su se osvrnuli i na očajne rezultate ekipe, ne pokušavajući da umanje odgovornost klupskog rukovodstva. Priznali su da su dosadašnje igre daleko ispod očekivanja i standarda koje nalažu istorija i ugled Sampdorije.

"Svesni smo da dosadašnji rezultati nisu na nivou koji se očekuje od ovog kluba. Razumemo nezadovoljstvo navijača i smatramo da su konstruktivne kritike i mirni protesti legitimni. Međutim, sve mora da se odvija uz poštovanje prema ljudima. Ono što se dogodilo ispred kuće našeg sportskog direktora prelazi sve prihvatljive granice", navedeno je u saopštenju.

Navijači izgubili strpljenje

A zašto su pristalice Sampdorije toliko besne? Odgovor leži u katastrofalnom početku sezone. Ekipa je u prvih devet kola Serije B zabeležila samo jednu pobedu, dva remija i čak šest poraza, pa je sa svega pet osvojenih bodova završila na samom dnu tabele.

Takav učinak teško je prihvatljiv za klub bogate istorije i nekadašnjeg šampiona Italije. Pritisak na rukovodstvo sve je veći, a Fredberg se našao na udaru najžešćih kritika.

Nezadovoljstvo se ne završava na incidentu ispred njegove kuće. Navijači su najavili i protestnu povorku u Đenovi, uoči utakmice protiv Virtus Entеле. Na jednom od mostova u gradu osvanuo je i transparent sa porukom: "Oslobodite Sampdoriju!"

Jasno je da pristalice kluba traže ozbiljne promene i da više nemaju strpljenja za ljude koji vode njihovu ekipu.

Jesper Fredberg Foto: Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia

Ime danskog funkcionera vezuje se i za jednu od najbizarnijih fudbalskih priča poslednjih godina. Dok je obavljao funkciju sportskog direktora danskog Viborga, 2019. godine, klub je angažovao Holanđanina Bernija Verhagena, čoveka koji se predstavljao kao profesionalni fudbaler, a čija se priča ubrzo pretvorila u neverovatnu prevaru.

Verhagen je tvrdio da ima iskustvo u nekoliko inostranih klubova, a kako bi ubedio fudbalske radnike u svoju priču, koristio je lažne dokumente i elektronsku prepisku. Predstavljao se kao ozbiljan igrač, iako njegove sposobnosti nisu bile ni blizu profesionalnog nivoa.

Viborg je sa njim potpisao ugovor, a da ga prethodno nije pogledao na terenu. Prevara je razotkrivena već na prvom treningu, kada je postalo jasno da Holanđanin ne poseduje kvalitet koji je predstavljao.

Ugovor je ubrzo raskinut, a slučaj je završio pred danskim pravosuđem. Verhagen je kasnije priznao krivicu za prevaru i falsifikovanje dokumenata.

Tako se Fredberg, koji je tokom karijere radio u Viborgu i belgijskom Anderlehtu, sada našao u centru velikog skandala u Italiji. Ovoga puta nije reč o lažnom fudbaleru, već o besnim navijačima koji su odlučili da mu nezadovoljstvo pokažu na krajnje ponižavajući način.

Jedno je sigurno - u Sampdoriji je situacija daleko od mirne. Loši rezultati, sve veći pritisak i otvoreni sukob sa navijačima nagoveštavaju veoma burne dane za klub iz Đenove.