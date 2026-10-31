NAVIJAČKI BES PREŠAO SVE GRANICE! Ispred kuće direktora kluba istovarili gomilu STAJSKOG ĐUBRIVA!
- Ispred kuće sportskog direktora Sampdorije Jespera Fredberga istovarena je gomila stajskog đubriva, uz uvredljiv transparent navijača.
- Klub je incident oštro osudio i poručio da su lični napadi na Fredberga i njegovu porodicu neprihvatljivi.
- Bes navijača pojačali su loši rezultati Sampdorije, koja je posle devet kola Serije B na dnu tabele sa pet bodova.
Jesper Fredberg, sportski direktor Sampdorije doživeo je veliku neprijatnost.
Ispred njegovog porodičnog doma osvanula je ogromna gomila stajskog đubriva, a besni navijači sve su začinili transparentom sa brutalnom uvredom. Fotografije su se munjevito proširile društvenim mrežama, a klub je hitno reagovao i osudio sramotan potez svojih pristalica!
Nezadovoljstvo navijača Sampdorije očigledno je dostiglo tačku ključanja. Ovoga puta bes su odlučili da iskažu na krajnje bizaran način - istovarili su gomilu stajskog đubriva ispred kuće danskog funkcionera, a zatim postavili transparent sa porukom koja ne ostavlja mnogo prostora za tumačenje:
"Fredberg, prijatno, govnaru!"
Neprijatan prizor brzo je obišao Italiju, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. Ipak, u klubu nisu imali dilemu kako da reaguju. Sampdorija je odmah izdala saopštenje i najoštrije osudila postupak navijača, posebno ističući da je ovoga puta ozbiljno narušena privatnost sportskog direktora i njegove porodice.
"Fudbalski klub Sampdorija odlučno i nedvosmisleno osuđuje postupke pojedinaca koji predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo narušavanje privatnosti našeg sportskog direktora Jespera Fredberga i članova njegove porodice. Klub neće tolerisati lične i direktne napade na bilo kog svog člana ili zaposlenog, uključujući i najviše rukovodstvo. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i za svaku osudu", poručili su iz Sampdorije.
U saopštenju su se osvrnuli i na očajne rezultate ekipe, ne pokušavajući da umanje odgovornost klupskog rukovodstva. Priznali su da su dosadašnje igre daleko ispod očekivanja i standarda koje nalažu istorija i ugled Sampdorije.
"Svesni smo da dosadašnji rezultati nisu na nivou koji se očekuje od ovog kluba. Razumemo nezadovoljstvo navijača i smatramo da su konstruktivne kritike i mirni protesti legitimni. Međutim, sve mora da se odvija uz poštovanje prema ljudima. Ono što se dogodilo ispred kuće našeg sportskog direktora prelazi sve prihvatljive granice", navedeno je u saopštenju.
Navijači izgubili strpljenje
A zašto su pristalice Sampdorije toliko besne? Odgovor leži u katastrofalnom početku sezone. Ekipa je u prvih devet kola Serije B zabeležila samo jednu pobedu, dva remija i čak šest poraza, pa je sa svega pet osvojenih bodova završila na samom dnu tabele.
Takav učinak teško je prihvatljiv za klub bogate istorije i nekadašnjeg šampiona Italije. Pritisak na rukovodstvo sve je veći, a Fredberg se našao na udaru najžešćih kritika.
Nezadovoljstvo se ne završava na incidentu ispred njegove kuće. Navijači su najavili i protestnu povorku u Đenovi, uoči utakmice protiv Virtus Entеле. Na jednom od mostova u gradu osvanuo je i transparent sa porukom: "Oslobodite Sampdoriju!"
Jasno je da pristalice kluba traže ozbiljne promene i da više nemaju strpljenja za ljude koji vode njihovu ekipu.
Ime danskog funkcionera vezuje se i za jednu od najbizarnijih fudbalskih priča poslednjih godina. Dok je obavljao funkciju sportskog direktora danskog Viborga, 2019. godine, klub je angažovao Holanđanina Bernija Verhagena, čoveka koji se predstavljao kao profesionalni fudbaler, a čija se priča ubrzo pretvorila u neverovatnu prevaru.
Verhagen je tvrdio da ima iskustvo u nekoliko inostranih klubova, a kako bi ubedio fudbalske radnike u svoju priču, koristio je lažne dokumente i elektronsku prepisku. Predstavljao se kao ozbiljan igrač, iako njegove sposobnosti nisu bile ni blizu profesionalnog nivoa.
Viborg je sa njim potpisao ugovor, a da ga prethodno nije pogledao na terenu. Prevara je razotkrivena već na prvom treningu, kada je postalo jasno da Holanđanin ne poseduje kvalitet koji je predstavljao.
Ugovor je ubrzo raskinut, a slučaj je završio pred danskim pravosuđem. Verhagen je kasnije priznao krivicu za prevaru i falsifikovanje dokumenata.
Tako se Fredberg, koji je tokom karijere radio u Viborgu i belgijskom Anderlehtu, sada našao u centru velikog skandala u Italiji. Ovoga puta nije reč o lažnom fudbaleru, već o besnim navijačima koji su odlučili da mu nezadovoljstvo pokažu na krajnje ponižavajući način.
Jedno je sigurno - u Sampdoriji je situacija daleko od mirne. Loši rezultati, sve veći pritisak i otvoreni sukob sa navijačima nagoveštavaju veoma burne dane za klub iz Đenove.