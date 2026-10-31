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Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da mu je drago što će ponovo igrati kod kuće i dodao da sprema ekipu za tri utakmice u nedelju dana.

Partizan u nedelju od 17 časova dočekuje Zemun u meču 14. kola Superlige Srbije, zatim gostuje u Valjevu protiv Budućnosti u Kupu Srbije, da bi sledećeg vikenda ugostio Mačvu.

"Drago mi je što igramo na našem stadionu. Maksimalno smo fokusirani. Nama je svaka utakmica bitna, kao i naredna u kupu, kao i ona posle toga. Spremamo tri utakmice u nedelju dana. Traore je često imao povrede, zatekao sam ga povređenog, za desetak dana će se priključiti ekipi. Svi ostali su zdravi, uz sitne probleme", rekao je Stanojević na današnjoj konferenciji za medije.

Stanojević je u sredu četvrti put u karijeri "debitovao" na klupi Partizana i ostvario pobedu nad Radničkim u Nišu (3:2).

"Naravno da je lakše. Ali odahnuo sam do danas, danas je novi uzdah, novi izazov, pa idemo dalje. Čekamo sledeću utakmicu", dodao je Stanojević.

Vratio je Stanojević u tim Stefana Milića i Stefana MItrović koji su bili skrajnuti kod Saše Ilića.

"Novi trener, nove ideje, nove situacije. Gledao sam, Milić je igrao dobro određeni period i Evropu, Mitrović ima sjajnu karijeru, izuzetan karakter, lider je ove ekipe, igrao ne igrao. Sad igrate sa jakim karakterima da probate da rešavate neke stvari, ali i ostali su dali odgovor. Imam jasnu ideju, ali svaki trening vam donosi nešto drugačije. Jedino oko Vukotića, da li igrati malo ispred ili iza, ali to su slične pozicije, ne bih na bokove", naveo je Stanojević.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Pred ekipom je relativno lakši raspored u odnosu na prethodni period.

"Relativno je tako, relativno je lakši raspored. Gostovanje u Nišu je uvek teško, bez obzira kakav tim imaju, ali opet ste oprezni zbog situacije. Sad je svaka utakmica teška, ne zbog rivala, nego zbog nas. Moramo da iskoristimo ovaj trenutak i moramo da pobedimo ove utakmice", istakao je Stanojević.

Na kraju se vratio na činjenicu da će ponovo igrati pred domaćim navijačima.

"Postoji neki poseban osećaj zbog toga, uvek razmišljate kako će vas navijači primiti. Nema potrebe da budem hvaljen i da očekujem neke velike podrške, ostvario sam svoje snove sa Partizanom, nemam emocije te vrste, važno mi je da nastave da ekipu bodre. Saša Ilić je jedan drugi faktor, to je što jeste i hvala Bogu da je to publika prepoznala, sad se samo nadam da će prepoznati da i ovim igračima treba podrška", zaključio je trener Partizana.