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Portugalski stručnjak Žoze Murinjo našao se na udaru komentara zbog snimka iz tunela stadiona Kamp Nou, na kojem je zabeležen njegov neobičan pogled upućen novinarki "DAZN-a" Sandri Dijaz.

Video je u međuvremenu postao viralan, a društvene mreže ne prestaju da bruje!

Sve se dogodilo uoči velikog El klasika između Barselone i Real Madrida, dok je Sandra Dijaz bila uključena u program uživo ispred svlačionica. U jednom trenutku pored nje prolazi grupa u kojoj su se nalazili Murinjo i Kilijan Mbape.

Kamere su zabeležile kako portugalski trener na nekoliko trenutaka zadržava pogled na novinarki, a posebno je pažnju privukla njegova mimika i pokret usnama dok prolazi pored nje. Upravo taj detalj pokrenuo je lavinu komentara nakon što se snimak proširio društvenim mrežama.

Pojedini korisnici optužili su slavnog trenera da je prešao granicu dobrog ukusa, dok su drugi čitavu situaciju dočekali sa dozom humora i stali u njegovu odbranu. Jedni smatraju da je njegovo ponašanje bilo neprimereno, dok drugi poručuju da se na osnovu nekoliko sekundi snimka ne može donositi tako ozbiljan zaključak.

Reakcije su bile toliko burne da su se pojavili i komentari koji su Murinjov potez nazvali odvratnim, dok su drugi isticali da je reč o bezazlenom trenutku koji je izvučen iz konteksta.

Zanimljivo je da se ni Murinjo ni Sandra Dijaz za sada nisu javno oglasili povodom viralnog snimka.

Podsetimo, Murinjo je imao razloga za zadovoljstvo kada je reč o samom fudbalu. Njegov Real Madrid savladao je Barselonu na Kamp Nou rezultatom 2:1, a Kilijan Mbape bio je jedan od glavnih junaka velikog trijumfa.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Ipak, nekoliko dana kasnije, umesto golova i fudbalskih poteza, jedan kadar iz tunela ukrao je deo pažnje sa El Klasika. Čini se da Murinjo i van terena uspeva da izazove buru - čak i kada ne izgovori nijednu reč!