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Hrvatski trener Marino Pušić dobio je otkaz na klupi Al-Ahlija i to na način koji se retko viđa u fudbalu!

Čelnicima saudijskog velikana navodno je toliko prekipelo da nisu želeli ni da sačekaju kraj utakmice kako bi doneli odluku o njegovoj sudbini!

1/6 Vidi galeriju Hrvatski trener Marino Pušić Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia, Box to Box Pictures/Tom Bode / imago sportfotodienst / Profimedia

Kap koja je prelila čašu bio je pravi debakl protiv Al-Šababa, koji je slavio sa neverovatnih 6:1 u 12. kolu prvenstva Saudijske Arabije. Ekipa koju je Pušić preuzeo pre svega tri meseca doživela je potpuni raspad, a prema informacijama saudijskog lista "Al-Maidan", odluka o njegovoj smeni doneta je još tokom utakmice!

Drugim rečima, hrvatski stručnjak navodno je izgubio posao dok se utakmica još igrala! Poniženje od šest primljenih golova bilo je previše za rukovodstvo Al-Ahlija, koje je, kako prenose tamošnji mediji, izgubilo strpljenje za trenera iz Mostara.

A nezadovoljstvo nije bilo ograničeno samo na čelnike kluba. Navijači Al-Ahlija tokom utakmice su žestoko kritikovali Pušića i skandirali tražeći njegov odlazak. Rezultati i igra ekipe izazvali su bes na tribinama, a težak poraz od Al-Šababa samo je dolio ulje na vatru.

Nije pomogao ni dobar niz

Zanimljivo je da Pušićev odlazak dolazi posle perioda u kojem je delovalo da je uspeo da stabilizuje ekipu. Al-Ahli je sezonu otvorio promenljivo, sa tri pobede i tri poraza u prvih šest prvenstvenih utakmica, ali je potom vezao četiri ligaška trijumfa.

Bilo je i dobrih rezultata u azijskoj Ligi šampiona, gde je ekipa upisala dve pobede i remi. Ipak, poraz od Mamelodi Sundovnsa u Interkontinentalnom kupu, a zatim i katastrofa protiv Al-Šababa, ponovo su otvorili brojna pitanja.

Saudijski mediji navode da se sada čeka odluka rukovodstva o novom treneru, odnosno o tome ko će preuzeti ekipu u narednom periodu. Al-Ahli ima ambicije na domaćoj i kontinentalnoj sceni, pa uprava želi što pre da reši pitanje stručnog štaba.

Podsetimo, Pušić je na klupu Al-Ahlija stigao kao naslednik Nemca Matijasa Jajslea, koji je karijeru nastavio u Njukaslu. Pre dolaska u Saudijsku Arabiju vodio je Al Džaziru, ukrajinski Šahtjor, sa kojim je osvojio titulu prvaka, kao i holandski Tvente, dok je kao pomoćnik Arnea Slota u Fejenordu takođe stigao do titule prvaka Holandije.

Marino Pušić i Arne Slot Foto: Box to Box Pictures/Tom Bode / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, bogata biografija i prethodni uspesi očigledno nisu bili dovoljni da ga zaštite od besa u Saudijskoj Arabiji.