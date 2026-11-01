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Nenad Lalatović smatra da bi za srpski fudbal bilo najbolje da ne mesto predsednika FS Srbije sedne Nemanja Vidić.

Nenad Lalatović nije promenio mišljenje o Nemanji Vidiću u odnosu na pre četiri godine, kada je bio jedan od retkih ljudi koji mu je pružio podršku kada se kandidovao za mesto prvog čoveka srpskog fudbala.

Nenad Lalatović kao trener FK Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nije poznato kada će biti raspisani izbori za predsednika FS Srbije, ali deluje da će se desiti velike promene.

- Govorio sam kad je retko ko smeo da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rešenje za predsednika FSS. Tada su mi mnogi zamerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čoveka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namestili poslednji put kada sam došao - kazao je za Kurir Nenad Lalatović.

Nemanja Vidić legenda Crvene zvezde i Mančester junajteda Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Prisetio se Nenad Lalatović šta je sve pričao o svom kumu Nemanji Vidiću pre skoro tri ipo godine.

- Bio sam trener Radničkog iz Niša, mislim da je bio mart 2023. baš u jeku kampanje za predsednika FSS, kada sam izneo svoje mišljenje o Nemanji Vidiću i Draganu Džajiću. Tada sam rekao, a to je bilo pre četiri godine, a isto mislim i sada. Ako se predsednik Saveza bude birao kao predsednik države, da ga bira narod, pobediće Nemanja Vidić! A, ako ga budu birali ljudi iz Saveza dobiće Dragan Džajić. I to nema veze što je Nemanja Vidić moj kum, govorio sam tada, a mislim i sada, da je to najbolje za srpski fudbal i srpske klubove - istakao je Nenad Lalatović i nastavio:

- Dragana Džajića bukvalno volim kao svog oca, ali moj glas tada i sada ide Nemanji Vidiću. Izvinjavam se Džaji, ali Nemanja je najbolje rešenje. Sve ovo što sam vam tada rekao, govorio sam i pre četiri godine, kada nije bilo popularno. Možete sve da proverite, ima taj intervju na Jutjubu, sve može da se vidi. Nenad Lalatović ne menja svoje stavove. Pričati tada o Vidiću tako kako sam ja govorio, u to vreme, nije bilo lako. Sada jeste.

1/10 Vidi galeriju Nemanja Vidić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Smatra Nenad Lalatović da Nemanja Vidić mora da ima tim ljudi sa kojima će morati da menja određene negativne stvari u srpskom fudbalu.

- Što se tiče FSS, u Savez treba pored Nemanje Vidića na odgovorne funkcije postaviti Mirka Poledicu, Nemanju Matića, Milorada Mažića, Danka Lazovića... Oni mogu doneti dobro srpskom fudbalu i njih vidim da će voditi naš Savez u dogledno vreme. Zamislite samo kakva bi vitaminska bomba bila za srpski fudbal da Nemanja Vidić postane predsednik Saveza. A, Nemanja Vidić jednostavno mora da bude na čelu srpskog fudbala, jer to on zaslužuje... Ja to tako vidim, želim i sanjam. Sve to sam pričao i pre nekoliko godina, hajde da se više ne ponavljam - smejući se objasnio je Nenad Lalatović.

U velikom intervjuu za Kurir koji ćete čitati tokom vikenda Nenad Lalatović govorio je o mnogim temama, vezano za srpski fudbal, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Partizan, Novi Pazar, ali i ljudima koji su kako kaže radili o glavi.