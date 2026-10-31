"TRI ČOVEKA SU HTELA DA MI SKINU GLAVU, JER SAM PODRŽAO NEMANJU VIDIĆA" Ekskluzivna ispovest: Nenad Lalatović sve otkrio, a onda BRUTALNO udario na čelnika FSS!
Nenad Lalatović poznat je kao čovek koji nema dlaku na jeziku, koji uvek kaže ono što misli.
Nije tajna da je u prethodnom periodu Nenad Lalatović bio jedno vreme na margini u srpskom fudbalu. Nije ni tajna da je pre nekoliko godina imao ozbiljni sukob sa Nikolom Lazetićem, aktuelnim predsednikom FS Beograda.
Nenad Lalatović smatra da bi Nemanja Vidić bio idealan za predsednika FSS, a kako kaže za Kurir podršku kumu u martu 2023. platio je time, što se zamerio tako nekim moćnim ljudima.
- Govorio sam kad je retko ko smeo da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rešenje za predsednika FSS. Tada su mi mnogi zamerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čoveka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namestili poslednji put kada sam došao - rekao je za Kurir Nenad Lalatović.
Nikola Lazetić predsednik FS Beograda dobio je pre nekoliko dana zahtev za ostavku.
- Kako je došao, tako treba i da ode! Svi znamo kako je on stigao u Savez, a onda i na funkcije koje je obavljao. On mora da ima dostojanstvo i da ode. Aposlutno ne želim da ga komehtarišem. Želim mu sve najbolje. Nekada smo bili dobri. Radio mi je o glavi!... On je jedan od ona tri čoveka iz bivše vlasti koji je želeo da mi skine glavu - kazao je Nenad Lalatović i dodao:
- Ali, želim mu svu sreću. Njemu i njegovoj porodici. U ovom trentuku on nema mesta u FSS. U Savezu moraju da budu ljudi poput Nemanje Vidića. A, Lazetiću sve najbolje u životu.
U velikom intervjuu za Kurir koji ćete čitati tokom vikenda Nenad Lalatović govorio je o mnogim temama, vezano za srpski fudbal, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Partizan, Novi Pazar, ali i ljudima koji su kako kaže radili o glavi.