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Nenad Lalatović poznat je kao čovek koji nema dlaku na jeziku, koji uvek kaže ono što misli.

Nije tajna da je u prethodnom periodu Nenad Lalatović bio jedno vreme na margini u srpskom fudbalu. Nije ni tajna da je pre nekoliko godina imao ozbiljni sukob sa Nikolom Lazetićem, aktuelnim predsednikom FS Beograda.

Nenad Lalatović trener FK Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nenad Lalatović smatra da bi Nemanja Vidić bio idealan za predsednika FSS, a kako kaže za Kurir podršku kumu u martu 2023. platio je time, što se zamerio tako nekim moćnim ljudima.

- Govorio sam kad je retko ko smeo da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rešenje za predsednika FSS. Tada su mi mnogi zamerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čoveka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namestili poslednji put kada sam došao - rekao je za Kurir Nenad Lalatović.

Nikola Lazetić predsednik FS Beograda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nikola Lazetić predsednik FS Beograda dobio je pre nekoliko dana zahtev za ostavku.

- Kako je došao, tako treba i da ode! Svi znamo kako je on stigao u Savez, a onda i na funkcije koje je obavljao. On mora da ima dostojanstvo i da ode. Aposlutno ne želim da ga komehtarišem. Želim mu sve najbolje. Nekada smo bili dobri. Radio mi je o glavi!... On je jedan od ona tri čoveka iz bivše vlasti koji je želeo da mi skine glavu - kazao je Nenad Lalatović i dodao:

- Ali, želim mu svu sreću. Njemu i njegovoj porodici. U ovom trentuku on nema mesta u FSS. U Savezu moraju da budu ljudi poput Nemanje Vidića. A, Lazetiću sve najbolje u životu.

U velikom intervjuu za Kurir koji ćete čitati tokom vikenda Nenad Lalatović govorio je o mnogim temama, vezano za srpski fudbal, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Partizan, Novi Pazar, ali i ljudima koji su kako kaže radili o glavi.