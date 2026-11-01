Slušaj vest

Nenad Lalatović kaže da je FK Crvena zvezda mnogo važna u njegovom životu, jer je to klub u kojem je ponikao i u kojem se afirmisao kao fudbaler.

Nenad Lalatović pomno prati dešavanja u Crvenoj zvezdi, a za Kurir je pričao o tome kako sada vidi šampiona u Evropi i domaćem prvenstvu, govorio otvoreno o svom kolegi Albertu Rijeri.

Nenad Lalatović posle pobede Novog Pazara nad Vojvodinom u Novom Sadu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rijera nije vanzemaljac

Pitali smo Nenada Lalatovića da objasni kako vidi Crvenu zvezdu danas.

- Zvezda u domaćem prvenstvu dominira, igra dobro. Nema konkurenciju. U Evropi, protiv Lugana i Kopenhagena je igrala dobro, ali je izgubila u Švajcarskoj, a protiv predstavnika Danske ispustila pobedu. Primili su pet golova od Viktorije Plzenj. To ne sme da se zaboravi. Novi Zvezdin trener Albert Rijera ima viziju. Radi se o dobrom stručnjaku, ali nije on vanzemaljac - rekao je Nemanja Vidić i dodao:

- Kad je došao u Srbiju da radi, smatram da mu treba dati podršku, stati iza njega... Da vidimo dokle će Zvezda dogurati u Evropi, pa posle toga da ga komentarišemo. Srpsko prvenstvo nije merilo za Crvenu zvezdu, već Evropa. Sa moje strane, želim mnogo sreće i Zvezdi i Rijeri.

1/11 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Www.crvenazvezdafk.com

Gaštarov ne može biti štoper

Crvena zvezda sa Albertom Rijerom pokušava da igra drugačije od ostalih srpskih klubova. Španac voli pažnju medija, ne beži od škakljivih tema i pitanja, reklo bi se uživa u javnosti, baš kao i Nenad Lalatović.



- Moj posao je da pričam sa novinarima. Plaćen sam za to. Novinar očekuje razgovor sa trenerom kako bi sve to došlo do čitaoca i navijača. Onaj ko ne želi da priča po meni nije trener. Govorim o onome šta radim, uživam o tome. Dužan sam da to radim, jer ljudi žele da čuju šta Nenad Lalatović misli i ima da kaže. Zato mi se sviđa sve to što radi i Albert Rijera. Što je otvoren i ima zdravu komunikaciju.

- Što se tiče stila koji pokušava da izgradi u Zvezdi, vratio bih se na utakmicu u Luganu. Začuđujuće mi je bilo da je stavi malog Mateja Gaštarova na mesto štopera. Razumem zašto je to uradio, jer želi da igra iz zadnje linije. Ali, što od odličnog veznog igrača praviš lošeg štopera? Jasno mi je, vidim da Rijera hoće da Zvezda igra moderan fudbal, da ima posed. Podržavam njegovo fudbalsko opredeljenje. Gaštarov kao mlad igrač pogrešio je u Luganu, ali i protiv Kopenhagena, a nije dete krivo, jer je njegovo mesto u sredini terena. Kažem vam, taj mali će biti naredna velika prodaja Crvene zvezde, jer je neverovatan igrač. Doneće mnogo novca klubu.

Zvezdini senatori - Mirko Ivanić i Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic

Ivanić i Katai su Zvezdino blago



Albert Rijera se okrenuo Zvezdinoj deci, baš kao što je to Nenad Lalatović uradio u sezoni 2013/2014. Opet, Španac je nekako u drugi plan stavio iskusnije fudbalere kao što su Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović. Deluje da je tako zasad, mada ne mora da znači.

- Apsolutno se sa njim slažem za neke stvari. Posebno to, što daje šansu mladima. Ali, opet bih se vratio na utakmicu protiv Lugana. Ne smeš da igraš sa toliko mladih igrača u Evropi. On je tamo izvadio Radeta Krunića i Mihaila Ristića i uveo mlade. I šta se desilo? Izgubio je! Nekad moraš da igraš na rezultat. Zvezda je klub koji ne trpi poraze. Tu je pogrešio. Drugo, Katai i Ivanić su dali mnogo Zvezdi. Oni su neraskidivi deo Zvezde, ne smeju da budu precrtani. Slažem se sa vizijom koju ima Rijera da tim mora da podmladi, da igra brzo i moderno. Ali ne sme se tako olako odreći starijih igrača. Da budemo pošteni, oni su dali Zvezdi mnogo više, nego Rijera.

- Kada sam došao u Zvezdu, mladi igrači su bežali od kluba. Oni koje sam zatekao u klubu igrali su za platu od 3.000 do 4.000 evra. Uradio sam sve da oni ne pobegnu iz Zvezde. Sada je sve dijametralno drugačije i lakše, svi mladi igrači hoće da dođu u Crvenu zvezdu.

Najbolji igrač Crvene zvezde - Rade Krunić na treningu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Krunić je top, nikada nisam dobio šansu

Rade Krunić je fenomen Crvene zvezde, čovek koji pruža neverovatne partije i fudbaler kojeg je Nenad Lalatović hteo pred 13 godina da dovede na Marakanu.



- Hteo sam Krunića kada je bio u Donjem Sremu. Prepoznao sam ga kao trener Zvezde, kada je bilo najgore vreme u istoriji kluba. Vidi, moram malo da ti pobegenm od teme, vratiću se. Nikada nisam dobio šansu da radim u Zvezdi. Kakvu sam ja priliku imao da se dokažem, kada je Zvezda u to vreme bila u kanalu, kada nije imala novca da plati struju i vodu. Čitao sam da Zvezdan Terzić proletos posle mog intervjua u Kuriru kaže da se teško dobija jednom šansa u Zvezdi, a kamoli drugi put. E, zato sada želim da poručim da ja nikada nisam dobio šansu, jer je bio haos u klubu.

- Sad da se vratim na Radeta. U celoj toj nemaštini, u kojoj je tada bila Zvezda, klub nije imao 300.000 evra da plati Donjem Sremu za Radeta Krunića. Hteo sam ga tada, a zamislite šta sada mislim o njemu. Krunić je veliki igrač, ima izuzetnu karijeru iza sebe, zna šta hoće, on svoj autoritet stiče zalaganjem na treningu, utakmicama... Svojim radom zaslužuje poverenje trenera i saigrača. Čuo sam da dva sata ranije dolazi na treninge, da odlazi među poslednjima. On živi kao lider, jer je takav - bio je jasan Nenad Lalatović.

U velikom intervjuu za Kurir koji ćete čitati tokom vikenda Nenad Lalatović govorio je o mnogim temama, vezano za srpski fudbal, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Partizan, Novi Pazar, ali i ljudima koji su kako kaže radili o glavi.