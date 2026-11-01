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Nenad Lalatović nikada nije krio da je zvezdaš do koske, ali je uvek birao reči kada je pričao o FK Partizan.

Iako je Nenad Lalatović u više navrata bio vređan od strane navijača Partizana, nikada nijednu ružnu, ili negativnu reč nije rekao o tom klubu.

Nenad Lalatović ljubi relikviju na utakmici Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rasim Ljajić je genije

Nenad Lalatović je u intervjuu za Kurir komentarisao dešavanju FK Partizan, promeni trenera i otkrio da mašta o finalu Kupa Srbije između Novog Pazara i crno-belih. Takođe, pohvalno je govorio o Rasimu Ljajiću i Danku Lazoviću, čelnicima Partizana.

- Što se tiče Partizana, oni su u velikim problemima. Trener mora da ima autoritet pojavom, stavom, energijom i znanjem. Sale Ilić sve to ima, on je veliko ime srpskog fudbala i legenda Partizana. Našao se u pogrešno vreme u Partizanu - rekao je Nenad Lalatović i dodao:

- Mislim da uprava kluba na čelu sa Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem može crno-bele da izvuče iz krize. Poznajem Rasima, on je po meni čovek genije. Pametan, elokventan, političar koji dugo traje. Takve ljude treba da čuvamo i negujemo. Veliko poštovanje sa moje strane i za Milku Forcan i Raću Petrovića.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Finale Kupa sa Stanojem

Govorio je Nenad Lalatović o Aleksandru Stanojeviću, koji je po četvrti put u karijeri došao na mesto trenera Partizana.

- Siguran sam da sa Saletom Stanojevićem, kojeg ovim putem pozdravljam i čestitam, mogu izaći iz tunela u kojem se nalaze. Želim Saletu da nas dvojica igramo finale Kupa Srbije i da bolji pobedi. On zna svoj posao i vratiće energiju ekipi. Jedan Sale je otišao, drugi Sale došao. Moj savet njima u Humskoj je da se kuća gradi od temelja - kazao je Lalatović i nastavio:

- To znači da Partizan mora da dovede barem tri odbrambena igrača sa snagom i brzinom da bi igrao visoko i moderno, onako kako Stanojević voli. Ako se pojačaju preko zime mogu nešto da urade, čak i nešto da osvoje. Ako ostane ovako, vrlo teško...

Nenad Lalatović na Marakani Foto: FK Vojvodina

Može i protiv Zvezde

Nakon što je poželeo finale Kupa Srbije između Novog Pazara i Partizana, pitali smo Lalatovića, ko će od ta dva kluba morati sa svog puta da skloni Crvenu zvezdu, šestostrukog uzastopnog osvajača trofeja u tom takmičenju.

- Zvezdi Kup ne znači mnogo. Njima je najvažnija titula. Hajde da osvoji neko drugi taj trofej, iako će biti nemoguće, jer je Zvezda najorganizovaniji klub i sigurno želi da nastavi niz. Mislim da Zvezdinim navijačima nije interesantan Kup, verujem da im je dosadila i dupla kruna, da ih to ne uzbuđuje. Maštam o Partizanu i Novom Pazaru, o Saletu i meni u finalu. Znam da će biti teško da se tako nešto ostvari - istakao je Nenad Lalatović, pa nastavio:

- Ako bude Zvezda igrala u finalu Kupa protiv Novog Pazara, naravno da ću kao trener biti uz svoj sadašnji klub. U svakom drugom scenariju moje emocije biće prema Crvenoj zvezdi. Sve je to daleko, maštam malo... Zvezda je moćna, ima snagu, biće im teško parirati, ne samo nama, već bilo kom drugom klubu u Srbiji.

U velikom intervjuu za Kurir koji ćete čitati tokom vikenda Nenad Lalatović govorio je o mnogim temama, vezano za srpski fudbal, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Partizan, Novi Pazar, ali i ljudima koji su kako kaže radili o glavi. Uskoro očekujte još delova intervjua na sajtu Kurir.rs, a priču možete pronaći i u štampanom izdanju Kurira za nedelju, 1. novembar.