Fudbaleri Čelsija pobedili su na svom terenu u Londonu Mančester junajted 2:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Fudbal
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Prednost Čelsiju doneo je Morgan Rodžers golom u 50. minutu, a konačan rezultat je postavio Kol Palmer pogotkom iz penala u 64. minutu.
Gol koji je postigao krilni napadač Čelsija Estevao u 71. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.
Mančester junajted je od 63. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad, nakon dobijanja dva žuta kartona u rasponu od četiri minuta, iz igre isključen Lisandro Martines.
Čelsi je četvrti na tabeli sa 16 bodova, dok Mančester junajted zauzima 16. mesto sa sedam bodova.
Čelsi će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Mančester junajted dočekati Aston Vilu.
(Beta)
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