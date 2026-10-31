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Prednost Čelsiju doneo je Morgan Rodžers golom u 50. minutu, a konačan rezultat je postavio Kol Palmer pogotkom iz penala u 64. minutu.

Gol koji je postigao krilni napadač Čelsija Estevao u 71. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

Mančester junajted je od 63. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad, nakon dobijanja dva žuta kartona u rasponu od četiri minuta, iz igre isključen Lisandro Martines.

Čelsi je četvrti na tabeli sa 16 bodova, dok Mančester junajted zauzima 16. mesto sa sedam bodova.

Čelsi će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Mančester junajted dočekati Aston Vilu.

(Beta)