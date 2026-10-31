Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su danas na gostujućem terenu u Valensiji Levante 2:0, u utakmici 11. kola Primere, i zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf u španskom prvenstvu.
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ATLETIKO NASTAVLJA DA GAZI U ŠPANIJI! Madriđani upisali sedmi uzastopni trijumf u Primeri i popeli se na vrh tabele!
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Prednost Atletiku doneo je Alehandro Grimaldo golom u 36. minutu, a konačan rezultat je postavio Đulijano Simeone pogotkom u 62. minutu.
Gol koji je postigao vezista Atletika Morten Julman u 16. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.
Srpski napadač u ekipi LevanteaPetar Ratkov u igru je ušao u 71. minutu.
Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Atletiko Madrid je prvi na tabeli sa 28 bodova, jednim više i utakmicom više od drugoplasirane Barselone, dok Levante zauzima 16. mesto sa 10 bodova.
Atletiko Madrid će u narednom kolu dočekati Barselonu, dok će Levante igrati na gostujućem terenu u Vigu protiv Selte.
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