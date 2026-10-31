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Stojković je naglasio da njegov poziv nema nikakvu ličnu pozadinu, već da je isključivo motivisan interesima kluba. Posebno je ukazao na ulogu Danka Lazovića, koji je imao veliku autonomiju u radu sportskog sektora, ali nije uspeo da ostvari očekivane rezultate.

„Želeo bih da iskoristim ovu priliku da nedvosmisleno pozovem upravu Partizana da podnese ostavku. Nemam protiv nikoga ništa lično. Bavimo se takvim poslom da je rezultat merilo svega. Ovo je isključivo sportski motiv“, poručio je Stojković za Sport klub.

Vladimir Stojković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dodao je da je Lazović imao široka ovlašćenja u klubu i da bi, u interesu Partizana, trebalo da zajedno sa ostalim članovima uprave prihvati odgovornost za neuspehe.

Posebno bolan deo aktuelne situacije, prema njegovom mišljenju, predstavlja način na koji je završen projekat sa Sašom Ilićem, jednom od najvećih legendi crno-belih.

„Najveći neuspeh je to što su Sašu Ilića za tako kratko vreme žargonski rečeno 'potrošili' jednu od najvećih legendi kluba, iako mislim da Saša Ilić nikada ne može da bude 'potrošen', samo je došao u pogrešno vreme, kao i mnogi drugi“, istakao je nekadašnji golman Partizana.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Stojković nije krio ni da je spreman da se aktivno uključi u rad kluba i pomogne u stvaranju nove upravljačke strukture. Smatra da Partizan treba da vode ljudi koji su svojim igračkim i sportskim angažmanom pokazali koliko im crno-beli znače.

Kao potencijalna imena koja bi mogla da doprinesu oporavku kluba naveo je Ivana Golca, Slobodana Krčmarevića, Vuka Rašovića, Savu Miloševića, Bibarsa Natha, Zorana Tošića, ali i sebe.

„Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv celog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim kontaktima, znanjem može izuzetno da pomogne klubu“, rekao je Stojković.