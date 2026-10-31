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Prednost Monci doneo je Gustavo Varela golom iz penala u šestom minutu, a izjednačenje Bolonji Tomaso Pobega pogotkom u 33. minutu.

Pobedonosan gol za Bolonju postigao je Federiko Bernardeski iz penala u 59. minutu.

Monca je imala šansu da do izjednačenja dođe iz penala u 81. minutu, ali je udarac sa "bele tačke" Patrika Kutronea odbranio golman Bolonje Lukaš Skorupski.

Bolonja je deveta na tabeli sa 14 bodova, dok Monca, koja je danas pretrpela svoj treći uzastopni poraz u Seriji A, zauzima 16. mesto sa sedam bodova.

Bolonja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Parme, dok će Monca dočekati Atalantu.

(Beta)